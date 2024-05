Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju v Tacnu je Slovenija med kanuisti pobrala vsa tri odličja. Naslov evropskega prvaka je osvojil 16-letni Žiga Lin Hočevar, ki je bil v kvalifikacijah sedmi, v finalu pa je naravnost navdušil. Drugo mesto je osvojil Luka Božič (v kvalifikacijah četrti), na tretjo stopničko pa se je povzpel Benjamin Savšek, ki je bil sicer najboljši v kvalifikacijah. Slovenski kanuisti so nato velik uspeh doživeli še na ekipni tekmi, postali so evropski ekipni prvaki, kanuistke Lea Novak, Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar pa se veselijo ekipnega srebra.

Veselje Hočevarja po osvojenem naslovu prvaka:

Žiga Lin Hočevar, Luka Božič in Benjamin Savšek pišejo zgodovino slovenskega kajaka in kanuja na divjih vodah, potem ko so se vsi trije uvrstili na stopničke in s tem poskrbeli za fenomenalni slovenski uspeh. Sploh pa je za veliko presenečenje poskrbel šele 16-letni Žiga Lin Hočevar, ki je postal evropski prvak. Ta po zmagi sploh ni mogel verjeti, kaj je dosegel. Ob tem sta mu športno čestitala starejša kolega Luka Božič in Benjamin Savšek.

Slovenci imamo v lasti vse aktualne naslove

Da ja slovenski kanu v samem svetovnem vrhu, pove podatek, da imamo v slovenski ekipi aktualnega olimpijskega in svetovnega prvaka (Benjamin Savšek), aktualnega zmagovalca v skupnem seštevku svetovnega pokala (Luka Božič) in aktualnega evropskega prvaka (Žiga Lin Hočevar).

"Želel sem si medaljo in zato je bil tudi pritisk tako velik. Bili so domači navijači, vsi so prišli, še vzgojitelj iz vrtca je prišel in nisem jih želel razočarati. In upam, da jih nisem." Foto: Aleš Fevžer

Ni želel razočarati svojih navijačev

"V finalu je bilo zelo, zelo stresno. Sam pri sebi sem vedel, da si želim medalj. To, da imam zdaj naslov evropskega prvaka, je neverjetno. Danes nisem šel na progo, da bi bil četrti ali peti. Želel sem si imeti medaljo in zato je bil tudi pritisk tako velik. Bili so domači navijači, vsi so prišli, še vzgojitelj iz vrtca je prišel in nisem jih želel razočarati. In upam, da jih nisem," je po podelitvi povedal slovenski športni junak.

"Ne zavedamo se, kaj nam je uspelo." Foto: www.alesfevzer.com

Svojega drugega mesta je bil vesel tudi Luka Božič. Spomnimo, primorski kanuist se že dolgo časa ukvarja s poškodbo kolena, a očitno ga ta ni ovirala na domačem evropskem prvenstvu.

"Videti je, kot da je državno prvenstvo. Ne zavedamo se, kaj nam je uspelo. Sploh na tako zahtevni postavitvi in vodi. Tudi mi nismo imeli nobene prednosti. Zase lahko povem, da sem se boril in bil pred finalom dobro pripravljen. Vožnja je bila odlična, na koncu so se mi prikradle določene napake in sem izgubil kakšno sekundo. Nič zato, to je Tacen," je povedal 33-letni Luka Božič, za katerega je to prva posamična medalja na evropskem prvenstvu.

Luka Božič in Benjamin Savšek bijeta interni boj za olimpijsko vozovnico. Foto: Aleš Fevžer

Ni veliko manjkalo, da bi bil še petič evropski prvak

Tretjeuvrščeni Benjamin Savšek je v kvalifikacijah skoraj poletel čez progo, v finalu pa je že na začetku proge naredil dotik, kar ga je na koncu potisnilo na tretje mesto. Če se Savšek ne bi dotaknil drugih vrat, bi še petič v karieri postal evropski prvak. Benjamin Savšek je bil hiter, a na koncu ga je dotik stal naslova evropskega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

"Začel sem napadalno, ampak na žalost sem naredil dotik pri drugih vratih. Poskusil sem nadoknaditi izgubljen čas. Boril sem se do konca. Vesel sem tudi podpore s tribun. Nisem popustil, tako da se lahko veselim tretjega mesta," pa je po tekmi povedal Savšek.

Ekipno zlato Foto: B. B.

Potem ko so zasedli celoten zmagovalni oder, je trio kanuistov Savšek-Božič-Hočevar prevladal še na ekipni tekmi. Ugnali so celotno konkurenco in postali ekipni evropski prvaki.

"S posamične vožnje je nekoliko grenkega priokusa, ampak evropskega prvenstva že dolgo časa nisem tako zaključil. Zadovoljen sem s tem, kar sem tukaj pokazal- Predvsem me navdušuje, da sem pod pritiskom dobro tekmoval in lahko grem mirno naprej v boj za tisto, kar si želim," je po ekipnih vožnjah povedal Luka Božič, ki se bo Benjaminom Savškom do zadnjega borila za olimpijsko vozovnico v Parizu.

Veselje na ekipni tekmi kanuistk ...

Na ekipni tekmi kanuistk so Lea Novak, Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar poskrbele z novo slovensko odličje, priveslale so do srebrnega odličja, prehitele so jih zgolj Čehinje, tretje so bile predstavnice Velike Britanije.

Slovenke so ekipne evropske podprvakinje. Foto: B. B.

"S puncami se dobro razumemo in vedno sem vesela, da je tekoča vožnja in povezana"

"Zelo sem zadovoljna. Ko osvojiš medaljo v ekipnih vožnjah, si še bolj srečen, ker jo osvojiš kot ekipa. S puncami se dobro razumemo in vedno sem vesela, da je tekoča vožnja in povezana. Včeraj in danes smo v cilj prišle nasmejane," je po tekmi povedala Eva Alina Hočevar, ki je v soboto s kajakašicami v ekipnih vožnjah zmagala, pred tem pa se je še veselila uspeha svojega brata, ki je v kanuju postal evropski prvak.

"Malce težje sem se zbrala, čeprav je dosegel že toliko uspehov, da sem velikokrat bila vesela zanj. Tega sem že vajena. Vsa tri dekleta smo bile po uspehu kanuistov veliko bolj sproščene. Bile smo še bolj povezane, kar se je poznalo tudi na progi."

Evropske prvakinje so postale Čehinje, tretje pa so bile Britanke.

... razočaranje pa po posamičnih kvalifikacijah pri dekletih

Manj zadovoljna je bila trojica kanuistk po kvalifikacijah v kanuju, saj se nobena ni uvrstila v finale. Najbližje mu je bila Eva Alina Hočevar, ki po ponesrečenem nastopu ni mogla skriti razočaranja. Na koncu je tekmovanje končala na 16. mestu. Na progi je bilo preveč napak oziroma dotikov, kar jo je na koncu stalo finalnega nastopa, kjer bo tekmovalo 12 najboljših kanuistk. Med kanuistkami je zmagala Nemka Andrea Herzog, druga je bila Čehinja Gabriela Satkova, tretja pa Francozinja Marjorie Delassus.

Sicer se je počutila dobro

"Zagotovo sem razočarana. Najbolj boli, ker sta bila dva dotika povsem brez potrebe. Finale sem zgrešila za pol sekunde ali 60 stotink. Ko se to zgodi doma, zelo boli. Sploh po vožnji, ki je bila sicer kontrolirana in zelo suverena. Počutila sem se dobro, morda sem bila nekoliko nerodna. Zagotovo si ne bi smela privoščiti treh dotikov," je po kvalifikacijski vožnji povedala Eva Alina Hočevar.

Alji Kozorog se je vožnja povsem ponesrečila. Foto: Nebojša Radović Lea Novak je kvalifikacije končala na 20. mestu. Tudi ona bi se lahko uvrstila v finale, če ne bi naredila dveh dotikov na progi. Alji Kozorog pa se je nastop povsem ponesrečil, saj se je v zgornjem delu proge prevrnila in izpustila tri vrata, s tem pa je bilo sanj o dobrem nastopu konec. Tekmovanje je končala na 35. mestu.

Preberite še: