Zanimanja na Dirki po Franciji ne vzbuja le akcija na trasah po francoskih cestah, ampak tudi pogledi strokovnjakov s področja kolesarstva. Ostre besede na račun ekipe UAE Emirates in Visma | Lease a Bike smo lahko slišali v podkastu The Move, v katerem so brez zadržkov tudi o Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu spregovorili Lance Armstrong, Bradley Wiggins, Johan Bruyneel in George Hincapie ter ugotavljali, kdo dela napake in kaj bo odločilno na Touru.

Ko je ekipa Visma | Lease a Bike v deseti etapi Toura izolirala Tadeja Pogačarja v zaključku dneva od njegovih pomočnikov, se je zdelo, da je naredila pomemben korak naprej. Toda vse skupaj je na realna tla postavil prav slovenski šampion. Na njihove napade je odgovoril s svojim, ki ga nato zavestno ni opravil do konca, a je dal vsem vedeti, kako močan motor ima.

Le Jonas Vingegaard mu je lahko sledil iz tiste skupine, a ni sam niti enkrat poskusil s skokom, zaradi česar so se začela porajati različna vprašanja, ali ni imel moči ali je bilo taktično dogovorjeno, da le čaka za Pogijevim kolesom in počaka na tiste prave gorske etape.

"UAE Emirates? Po moje so pretiravali"

Pogačar je po koncu dneva izgubil rumeno majico in jo predal ubežniku Benu Healyju, ki ima zdaj le 29 sekund prednosti. In v podkastu The Move je Johana Bruyneela zmotila taktika UAE Emirates v deseti etapi: "Preveč so pritiskali. Jaz bi pustil Healyju, da prevzame rumeno majico z večjo prednostjo, tudi od pet- do desetminutno, saj jo bo v gorah pridobil nazaj. A so dirkali agresivno in izgubili rumeno majico z majhno razliko. Po moje so pretiravali in posledica je bila, da je Pogačar ostal brez pomoči. EF Education (moštvo Bena Healyja) bi moral nato prevzeti odgovornost v naslednjih etapah, tudi na Hautacamu. Tudi če Healy ne bi takoj izgubil celotnega časa, bi delo vseeno opravljali drugi in ne ekipa UAE Emirates," je povedal.

Foto: Guliverimage

Na drugi strani je George Hincapie pozdravil napadalno vožnjo ekipe Visma | Lease a Bike, ob kateri marsikdo dviguje obrvi. S tem je mislil na napade, ki so jih pri nizozemskem moštvu izvedli na klancih v zadnjih 30 kilometrih: "Zanje je bil to velik dan na mentalni ravni. Sepp Kuss je bil izjemen, Mateo Jorgenson fenomenalen, in zmagali so etapo (zmagal je Simon Yates, op. a.). To jim bo dvignilo samozavest."

Z njim se je strinjal tudi Bruyneel: "Pokazali so, da znajo Pogačarja ločiti od ekipe. Zagotovo bodo to poskusili še večkrat."

Koliko etapnih zmag bo dovolj, da dirke ne razglasimo za neuspeh?

Po drugi strani pa taktika Visme ni prepričala nekdanjega zmagovalca Toura Bradleyja Wigginsa, ki je bil neposreden: "So najmočnejša ekipa na dirki in že od 1. etape v Lilleu kažejo, da želijo dirkati agresivno. Ampak ne uporabljajo svoje moči pametno. Deseta etapa se mi je zdela kaotična. Res je, da so zmagali, kar jih malo razbremeni, ampak če ne zmagajo na Touru … koliko etapnih zmag je dovolj, da dirke ne razglasimo za neuspeh?"

Armstrong je fasciniran nad načinom, kako Pogačar napada na klancih. Foto: Guliverimage

Pri UAE Emirates se bo v nadaljevanju Toura zagotovo poznala odsotnost Joaa Almeide, ki je zaradi posledic padca v sedmi etapi v nedeljo predčasno zaključil Tour de France. In Portugalec je bil predviden za ključnega Pogijevega pomočnika v najtežjih gorskih etapah.

Armstrong: Pogi kot bi menjaval kanale na Netflixu

Ne glede na kakovost obeh ekip pa je Lance Armstrong prepričan, da bo na koncu odločal boj mož na moža med Pogačarjem in Vingegaardom: "To bo ena na ena. Poglejte Pogačarjev pospešek v zadnjem kilometru. Napadel je sede, eksplozivno, kot da menja kanal na Netflixu. Samo en kolesar v pelotonu ve, kako temu slediti: Jonas. On je tisti, ki odloča, ali bo Visma zmagala na Touru ali pa končala na stopničkah."

Lance Armstrong je prepričan, da je Pogačar boljši od Vingegaarda. Foto: Guliverimage

Bruyneel je potrdil besede rojaka, a dal vedeti, da dvomi, da lahko kdo premaga Tadeja Pogačarja, ki je v izvrstni formi: "Edini kolesar pri Vismi, ki mu lahko res povzroči težave, je Jorgenson. Kuss in Yates tega ne zmoreta. Nevarno je, če Pogačar ostane sam in se kaj zalomi, denimo defekt, ali pa bo moral po bidone v gorah. S taktičnega vidika je to večji problem kot fizična moč. Ker, kar zadeva surovo moč, mu ni nihče blizu."