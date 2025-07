Pogačar opozarja: Tour se lahko odloči že ta teden

Na prosti dan po 10. etapi Toura de France 2025 je Tadej Pogačar deloval sproščeno, a že z mislimi pri bojih v Pirenejih. Govoril je o izgubi Joãa Almeide, napadu na rumeno majico, načrtih za Hautacam in kronometer ter ocenil formo glavnih tekmecev. V drugem tednu pričakuje ognjevit razplet in hkrati opozarja: "Ta teden bo lahko že odločilen." Medtem je prosti dan izkoristil za kavo, masažo in burger, z mislimi pa je že povsem v Pirenejih.

Po desetih etapah letošnje Dirke po Franciji je Tadej Pogačar na drugem mestu skupne razvrstitve, 29 sekund za Benom Healyjem, ki presenetljivo in zasluženo nosi rumeno majico, katero si je prikolesaril z begom v ponedeljkovi etapi. Prvi teden je bil turbulenten, poudarja Tadeja Pogačar. Za njegovo ekipo UAE Team Emirates še posebej, saj so izgubili enega ključnih pomočnikov, Joãa Almeido.

"Imeli smo mirno, lepo vožnjo, dobro kavo. Zdaj smo imeli dobro kosilo z burgerjem. Čaka me še masaža, potem večerja in spet bomo skoraj že na dirki," je Pogačar sprva opisal, kaj je počel na prosti dan Toura, ki je bil šele po desetih dnevih kolesarjenja.

"Gladiatorska vožnja Almeide"

V prvem tednu se je zgodilo marsikaj. Pogačar pravi, da je bil zadovoljen, ko so v ponedeljek končno prišli do nekoliko bolj mirne etape: "Vesel sem, da smo preživeli. Joao ni, ampak smo tukaj. Zdaj prihaja naš teren – vzpenjanje. Manj stresno bo. Generalno je bil to dober teden, razen izgube Joaa. To je bil velik udarec."

Pogi ima ob cesti ogromno navijačev. Foto: Guliverimage

O Almeidinem odhodu govori s cmokom v grlu, saj je s Portugalcem stkal posebno vez in bi bil njegova desna roka v najtežjih gorskih etapah: "Zadnja dva dneva, ko je kolesaril poškodovan, je pokazal gladiatorsko vožnjo. Ne predstavljam si, kako je voziti ob takšnih poškodbah. Žalosten sem, da smo ga izgubili. Imeli smo dobro atmosfero. Veselil se je drugega tedna."

"Ta teden bo lahko že odločilen. Veselim se Hautacama in kronometra."

UAE Emirates na čelu s Pogačarjem so v ponedeljek res izgubil tudi rumeno majico, a Pogačar ostaja miren: "To ni velika stvar, ker smo ji zelo blizu. Naši glavni konkurenti so nekoliko zadaj. Oni bodo morali napadati. Upam, da je Ben utrujen, saj je preživel veliko časa v begu. Upam, da se bomo v četrtek, petek in soboto borili za rumeno majico. To so trije lepi dnevi vzpenjanja."

Na vprašanje, kaj pričakuje v nadaljevanju tedna, je bil jasen: "Hitro bo šlo. Ta teden bo lahko že odločilen. Običajno je drugi teden nekoliko lažji, letos pa je skoraj tako težak kot zadnji. Videli bomo večje razlike med tekmovalci."

Foto: Guliverimage

Posebej se veseli dveh etap: "Res se veselim Hautacama in kronometra v Peyragudesu. Potem je že skoraj tretji teden."

V sredo bo na Touru razgibana ravninska etapa, nakar sledi gorski paket. Najprej v četrtek 180,6 kilometra dolga etapa s 3850 višinskimi metri in prvim pravim resnim zaključkom v klanec. Pred kolesarji bo namreč vzpona ekstra kategorije na Hautacam v dolžini 13,5 kilometra in s 7,8% naklonom.

"Pravi boj bo ta teden. Napeto bo."

V četrtek bodo imeli kolesarji pred seboj gorski kronometer na Peyragudes v dolžini 10,9 kilometra (650 višinskih metrov bodo morali prekolesariti, povprečni naklon pa bo znašal 7,9 odstotka). Prava kraljevska poslastica bo sledila v soboto z dvema vzponoma ekstra kategorije – Col du Tourmalet (19 km/7,4%) na sredini etape in z zaključnim na Luchon-Superbagneres (12,4 km/7,3%).

Sobotna etapa Dirke po Franciji bo izjemno težka. Foto: A. S. O.

O rivalih ima spoštljiv, a realen pogled. Njegov največji tekmec Jonas Vingegaard v skupnem seštevku zaostaja 1:17, kar je dobra popotnica pred nadaljevanjem Toura: "Tour je na visoki ravni. Devet etap je bilo eksplozivnih, nervoznih. V deseti je bilo težko nadzorovati. Naša ekipa je super vozila, čeprav smo izgubili Joaa in Pavel je zbolel. Ponedeljek je pokazal nekaj glede moči tekmecev, ampak ni bil pravi indikator. Pravi boj bo ta teden – v gorskih etapah in kronometru. Napeto bo. Hud boj bo za stopničke in rumeno majico."