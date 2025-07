Čeprav sta Primož Roglič in Florian Lipowitz v skupnem seštevku Dirke po Franciji "šele" na osmem in devetem mestu, pri Red Bull - BORA - hansgrohe pred najzahtevnejšimi gorskimi etapami ostajajo izjemno optimistični, predvsem zaradi taktičnega razkošja in vse boljše forme obeh kolesarjev. Športni direktor Rolf Aldag pozitivno zre proti nadaljevanju Toura in poudarja, kako drugače se je slovenski šampion lotil letošnje francoske kolesarske pentlje in kako se počuti.

Na začetku Toura je imela ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe kar nekaj nevšečnosti, zlasti v prvi etapi, ko sta Primož Roglič in Nemec Florian Lipowitz ostala v drugi skupini in v ravninski etapi izgubila 39 sekund.

Vse do današnjega dneva počitka sta si nabrala 3:34 oziroma 3:41 zaostanka za rumeno majico, medtem ko za prvim favoritom Tadejem Pogačarjem zaostajata 3:05 oziroma 3:12.

V skupnem seštevku bolje kaže mlajšemu Lipowitzu, kar še posebej navdušuje nemško občinstvo, ki svojega tekmovalca že lep čas ni imelo visoko v skupnem seštevku in so zaradi dopinške afere pred leti dali Dirko po Franciji celo na stranski tir.

Mladi Lipowitz je v ponedeljkovi gorski etapi pokazal, da se lahko kosa z najboljšimi. V cilj je prišel zgolj tri sekunde za favoritoma Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, ki sta razred zase, medtem ko je Roglič zaostal še tri sekunde več.

Lipowitz navdušuje Nemčijo

"Pustil je dober vtis. Zadovoljni smo. Na dan počitka gremo z mirno vestjo," je za Sport1.de povedal športni direktor ekipe Rolf Aldag, ki nemškemu javnemu navdušenju nad 24-letnim Lipowitzem povsem pritrjuje.

Ne bodo ga omejevali

Aldag opozarja, da bo nadaljevanje težko: "Do zdaj mu je bilo vse znano. Kar sledi, bo fizično in psihološko zelo težko. Ne smemo mu vzeti navdušenja. Če bo imel občutek, da bi poskusil kaj več in se čutil zmožnega voziti z najboljšimi, naj to naredi. To je vendarle njegov prvi Tour. In za nas je lepo, da to gledamo."

Florian Lipowitz se bori z najboljšimi na letošnjem Touru. Foto: Guliverimage

Roglič v vzponu

Aldag ostaja previdno samozavesten: "Za zdaj gre vse po načrtih. Upam, da bo tako ostalo še zelo zelo dolgo. Potem bomo v igri za stopničke."

Rolf Aldag verjame, da bo eden od kolesarjev Red Bull - BORA - hansgrohe stal na zmagovalnem odru. Foto: Ana Kovač

Z gorskimi etapami v Pirenejih in Alpah se bo v tem tednu začel odločilni del Toura. Če bosta Roglič in Lipowitz zdržala v ospredju, ima Red Bull - BORA - hansgrohe na voljo dve močni orožji in predvsem taktično svobodo, ki jo lahko izkoristijo sebi v korist.

"Mentalno svežino imamo, še posebej po tem, kar smo se naučili lani. Takrat smo bili verjetno preveč neučakani, prehitro smo pritisnili," je za Velo o Rogliču povedal Rolf Aldag in glede njegovega počutja dodal: "Primož je videti dobro, je stabilen. In kar je še pomembneje, dirkanje ga ni izčrpalo. Naš cilj so še vedno stopničke."

"Nekaterim se morda to zdi nerealno, a poglejte lansko leto. Tretjeuvrščeni je lani zaostal več kot devet minut. Zdaj smo, kaj, tri minute zadaj? Še pet jih lahko izgubimo in smo še vedno na stopničkah," je zaključil.