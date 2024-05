Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Tacnu se Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak veselijo naslova ekipnih prvakinj v kajaku. Mladi Žiga Lin Hočevar je bil na kajakaški tekmi blizu kolajni, a na koncu je 16-letnik končal tik pod stopničkami, Peter Kauzer pa je bil 10. Terčeljeva je na posamični tekmi v finalu zasedla 8. mesto. Kvalifikacije sta krojila zahtevna proga in (pre)nizka vrata. Danes so v kajaku na sporedu še ekipne tekme.

Tako blizu, a tako daleč

Mladi, šele 16-letni Žiga Lin Hočevar, je v Tacnu med slovenskimi tekmovalci poskrbel za rezultat dneva v posamični konkurenci, potem ko je v kajaku zasedel četrto mesto. Čeprav se na prvi pogled zdi četrto mesto nehvaležno, je to za tako mladega tekmovalca izjemen uspeh, saj je stal ob boku vrhunskih tekmovalcev.

"Četrto mesto na članskem evropskem prvenstvu je največji uspeh v mojem življenju, čeprav tista vožnja v Krakowu (lani je postal mladinski svetovni prvak op. p.) je bila veliko boljša. Vseeno, tukaj je malo drugače, pritisk je malo večji in konkurenca je veliko večja. Četrto mesto je četrto mest, kakorkoli obrneš. Tako blizu, a tako daleč," je uvodoma povedal Žiga Lin Hočevar, ki si je pred letošnjo sezono zadal zelo visoke cilje. Že pred časom je dejal, če bi kdo videl ta spisek, bi mislil, da se šali.

"Bom po pravici povedal. Na začetku leta sem si napisal cilje. In napisal sem medalja na članskem evropskem prvenstvu. Nisem jo pričakoval, saj že to, da sem prišel v finale, je eden največjih uspehov, ki jih bom v svojem življenju dosegel. Star sem 16 let," je dodal kajakaški slovenski up, ki ga v nedeljo čaka še nastop v kanuju. V čolnu, kjer se počuti še bolj domače.

Peter Kauzer na tacenski progi. Foto: www.alesfevzer.com

Peter Kauzer: Voda ni bila moj zveznik

Peter Kauzer, naš najbolj izkušen tekmovalec, je tekmovanje končal na 10. mestu, potem ko so mu sodniki prisodili 50 kazenskih sekund. Po prihodu v cilj je povedal, da se je dobro nastavil na četrta vrata, nato pa ga je nenadoma premaknilo in se je moral reševati.

"To je v Tacnu čar te vode. Ko je tako visoka namreč meša in niha, tako da moraš imeti tudi malo sreče z vodo. Kljub napaki, sem se poskušal zbrati in skozi progo narediti normalno progo. Voda danes ni bila moj zaveznik. Če želiš pri tej moči in pri tej višini vode narediti kaj na silo, ne moreš zmagati," je s kislim obrazom po tekmi povedal eden najboljših kajakašev zadnjih let.

Lan Tomnic je kvalifikacije končal na 20. mestu in se ni uvrstil v finale, kjer bo tekmovalo dvanajst najboljših kajakašev.

Giovanni de Gennaro, novi evropski prvak. Foto: Aleš Fevžer

Zmaga je šla v Italijo

Med kajakaši se je zmage veselil Italijan Giovanni De Gennaro, drugi je bil Avstrijec Mario Leitner, tretji pa Švicar Gelindo Chiarello.

Eva Terčelj je bila na koncu osma. Foto: Nina Jelenc

Med kajakašicami je od Slovenk v finalu nastopila Eva Terčelj, ki je na koncu zasedla osmo mesto. Terčeljevi v prvem delu čoln ni stekel, na koncu proge pa se ji je pripetila še manjša napaka, kar jo je stalo boljše uvrstitve.

"Mislim, da je bilo v drugo voda še malenkost višja in močnejša. Že od zgoraj je bila borba za pozicijo in hitrost. Ni bilo lahko in zgoraj ni bilo idealno. Nisem se obremenjevala, saj sem vedela, da je treba odpeljati do konca. V zadnjem delu se mi je pripetila napaka, kjer sem poskušala rešiti kar se da. Škoda zadnje kombinacije," je po posamični vožnji povedala Terčeljeva.

Naslova evropske prvakinje se je veselila Poljakinja Klaudia Zwolinska, druga je bila Zuzana Pankova in Slovaške, tretja pa je bila Britanka Mallory Franklin.

Evi Alini in Ajdi ni uspelo

Zunaj finala sta ostali Ajda Novak in Eva Alina Hočevar. Prva je tekmovanje končala na 16. mestu, druga pa se je na koncu uvrstila na 24. mesto.

Peter Kauzer v pogovoru s svojim očetom. Foto: www.alesfevzer.com

V kvalifikacijah je bilo pestro

Po dnevu premora, ko so morali zaradi previsoke Save odpovedati petkov program, je tekmovalke in tekmovalce v soboto v tacenskem kanalu pričakala precej divja in močna voda. Predvsem pri kajakašicah se je v kvalifikacijah videlo, da so imele kar nekaj težav s progo. Da je bila mera polna, so bila vrata na določenih mestih prenizka, kar je nekatere tekmovalce spravilo v nekoliko slabšo voljo.

Nizka vrata je v kvalifikacijah zelo občutil Peter Kauzer. Njegov oče ga je tik pred startom opozoril, da so nekatera vrata na progi izjemno nizka, tako da je mogel izkušeni Hrastničan pred startom spreminjati taktiko. S svojimi izkušnjami je Petru vendarle uspelo in se s 7. mestom uvrstil v finale. Vseeno je 40-letni kajakaš ob prihodu v cilj zmajeval z glavo. Ne samo on, po besedah Petra Kauzerja starejšega, so bili tudi ostali tekmovalci nejevoljni zaradi neprimerne višine vrat na progi.

Preberite še: