Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Tacnu se je končalo tekmovanje v kajakaškem krosu, kjer slovenski predstavniki niso posegli po najvišjih mestih. Najbolje se je odrezala kajakašica Eva Terčelj, ki se je prebila do polfinala. Ajda Novak in Tine Kancler sta obstala v četrtfinalu.

Kajakaški kros, ki je nova olimpijska disciplina, se je še enkrat izkazal za zelo nepredvidljivo, a tudi zelo zanimivo disciplino, saj se vse do zadnjega ne ve, kdo bo na koncu zmagal. Ravno to se je zgodilo naši Evi Terčelj, saj ji je do polovice proge kazalo, da se bo uvrstila v finale, a se to na koncu ni izšlo.

"Startala sem na najslabšem položaju, a se mi je vseeno do polovice proge uspelo prebiti na drugo mesto. V drugih protitočnih vratih sem se zavedala, da je Britanka takoj za mano. Vedela sem, da sem v nekoliko slabšem položaju. Vedeti je treba, da te tekmovalka za tabo napada. Ne vem, kaj bi bilo, če bi izbrala desna protitočna vrata … V tem trenutku je lahko biti pameten, odločila sem se, kakor sem se," je po polfinalni vožnji misli strnila Eva Terčelj, bronasta z lanskega svetovnega prvenstva v kajakaškem krosu.

Pri dekletih je bila v finalu najhitrejša Švicarka Alena Marx, srebrno kolajno je osvojila Francozinja Camille Prigent, bronasto pa Britanka Nikita Setchell.

Kajakaški kros je zelo nepredvidljiv. Foto: www.alesfevzer.com

Prepričana je, da bo tekmovanje pošteno

V soboto jo čaka še slalomska preizkušnja, saj v petek zaradi previsokega vodostaja reke Save tekem na tacenskem poligonu ne bo. Zaradi tega je spremenjen tudi program prvenstva, a Eva Terčelj, ki že ima medaljo z evropskega prvenstva v slalomu, ima že ker nekaj izkušenj s tovrstnimi scenariji. Za soboto še ni povsem znano, kakšen bo vodostaj reke in kaj bo narasla Sava dopuščala na tacenski progi. Bolj kot ne pa je že jasno, da bo start slalomske tekme pod znamenito tacensko zapornico

"Stanje je, kakršno je. Dan in pol bom poskusila izkoristiti, da se navadim na občutke v slalomskem čolnu. Kar bo, bo. Mislim, da smo tukaj trenirali na vseh vodostajih. Prepričana sem, da bodo organizatorji in žirija poskrbeli za pošteno tekmovanje ter da se bo izpeljalo na najvišji ravni. Veselim se sobotne tekme."

Ajda Novak je računala, da bo lahko pokazala več

Ajda Novak, druga slovenska predstavnica, je tekmovanje končala v četrtfinalu. Ljubljanska kajakašica se je danes počutila zelo dobro in računala, da bo na tekmi pokazala več. V kajakaškem krosu se vedno zgodijo nepričakovane stvari. "Na startu mi ni uspelo tako zapeljati, kot sem si zamislila. Ni mi uspelo slediti svojemu načrtu. Sicer na krosu ni konec do zadnjih vrat, ker je precej zahteven in se lahko zgodi karkoli."

Tineta Kanclerja je izrinil izkušen Britanec

Tine Kancler je bil edini slovenski predstavnik v četrtkovem tekmovanju in imel zelo močno skupino. Primorski kajakaš je bil na progi zelo dobro, a se mu na koncu ni uspelo uvrstiti v nadaljevanje. V četrtfinalu zanj usoden Britanec Joseph Clarke, ki je pozneje postal tudi evropski prvak. Drugo mesto je osvojil Švicar Jan Rohrer, tretje pa Španec David Llorente.

"Štartal sem najbolje v svoji skupini. Takoj po štartu, sem se takoj zapletel z Joeom Clarkeom. Precej je silil v mene in nisem imel prostora za veslanje. Za tem sem se zvrnil in poskušal ohraniti pozicijo čim bližje Špancu in Italijanu. V nadaljevanju sem prehitel Britanca in Španca. Mogoče sem šel zadnja protitočna vrata malo preveč naokoli in Josephu omogočil, da me je prehitel. On je res vrhunski na ozkem prostoru. Pustil sem mu malo preveč prostora. Poskušal sem se boriti in ga zbiti, ampak me ni spustil in koncu mu nisem mogel nič.

Nadaljuje se šel v soboto

V petek bo v Tacnu prost dan, v soboto pa se bodo s kvalifikacijami začela slalomska tekmovanja, ki bi morala biti prvotnem programu že v četrtek in petek, a so jih bili organizatorji zaradi previsokega vodostaja Save prisiljeni prestaviti.

