Podivjana Sava lani naredila ogromno škodo, a ni ogrozila prvenstva

Obiskovalcem v kajakaškem centru Tacen bodo na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v oči najprej padle nove jeklenice za vratca, kovinski most v zaključku proge, obnovljene tribune in več postavljenih začasnih zabojnikov. Povsem drugače je bilo pred devetimi meseci, ko je vodna ujma v začetku lanskega avgusta prizadela velik del Slovenije.

V tem severnem predelu Ljubljane je podivjana Sava poplavila del naselja in močno poškodovala tudi slalomsko progo s spremljevalnimi objekti. O dogajanju tistega dne in kako je vplivalo na priprave na tako veliko tekmovanje, je za Kajakaško zvezo Slovenije spregovoril generalni sekretar organizacijskega odbora EP Jakob Marušič.

Lani so v Tacnu po tekmi za svetovni pokal načrtovali prenovo zgornjega dela proge. Septembra naj bi začeli, a so morali zaradi velike škode to odpovedati in začeti sanirati okolico objekta za organizacijo EP.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"Infrastruktura je bila vsa uničena. Med drugim je odneslo zeleno hiško, kot smo imenovali montažni objekt na sredini proge, v kateri je bilo praktično vse. Odneslo je še druge zabojnike in ogromno opreme. Škode je bilo res veliko," je za KZS dejal Marušič.

"Čiščenje se je začelo takoj, že naslednji dan. Najprej smo se lotili zabojnikov, v katerih domujejo merilci, sodniki in druge službe. Morali smo povsem prenoviti tla, stene, napeljavo. Februarja smo se lotili večjih gradbenih del. Obnovili smo tribune, uspelo nam je sanirati tudi spodnji del proge, kjer nam je odneslo velik del stene," pravi generalni sekretar.

Tako je bilo lani avgusta v Tacnu. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Kot je pojasnil, so takoj vedeli, da bo škoda milijonska: "Do zdaj smo za sanacijo porabili okoli 350 tisoč evrov, moram pa reči, da nam je veliko podjetij zelo pomagalo. Nekatera so nam dala popuste, druga so nam projekte naredila brezplačno. Če bi vse to plačali, bi bil znesek do zdaj vsaj še enkrat višji." Kot je dodal, vsa dela še niso opravljena. Čakajo še na pomoč države, nekoliko bolj odzivna je Mestna občina Ljubljana.

K obnovi bi lahko z nakupom vstopnic za EP prispevali tudi navijači: "Upam, da bo gledalcev vsak dan nekaj tisoč. Vstopnina je 15 evrov na osebo na dan. To je cena kinopredstave, za to bodo vsak dan dobili pet ali šest ur tekem, imeli pa bomo tudi zabavni program. Če bo res prišel kdo, ki si želi ogledati tekme, a si nakupa vstopnice ne more privoščiti, pa bomo tudi našli možnost, da ga spustimo noter."

Vodna ujma je v začetku lanskega avgusta prizadela velik del Slovenije. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Uničenje kajakaškega centra e načrte prekrižalo tudi tekmovalcem: "Od poplav se na progi praktično ni dalo trenirati, smo pa imeli tudi malo sreče, da so se zgodile avgusta, saj naši tekmovalci v zimskih mesecih hodijo na jug. Tako je pozimi večina trenirala na Arabskem polotoku ali v Avstraliji, kjer je topleje. Do marca, ko so se vrnili, smo progo že toliko usposobili, da so lahko trenirali."

"Upam, da bo odtis katastrofe na njihove treninge čim manjši in da so pripravljeni. Nenazadnje nam to dokazujejo tudi rezultati zadnje tekme konec aprila v Bratislavi, kjer so se uvrščali v finale," je še dodal Marušič.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije