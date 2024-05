Benjamin Savšek, vrhunski slovenski kanuist na divjih vodah, pred vsako tekmo pozabi na pretekle uspehe, saj se zaveda, da se vsaka tekma začne iz ničle. Tako bo tudi na domačem evropskem prvenstvu, ko bo tekmoval pred domačim pragom in domačimi gledalci. Pa mu to predstavlja dodaten pritisk?

Benjamin Savšek je odraščal ob tacenski progi. Sprva je opazoval starejša brata, ki sta trenirala kajak in kanu na divjih vodah. Poskusil je še on in postal vrhunski tekmovalec, ki je v vitrino postavil vse lovorike. Tudi zlato olimpijsko medaljo iz Tokia. Pravzaprav je Savšek trenutno aktualni olimpijski in svetovni prvak, lahko pa mu uspe, da pred domačimi navijači postane še aktualni evropski prvak. To mu je do zdaj uspelo štirikrat. In zakaj mu ne bi še petič? Benjamin Savšek še nima zagotovljene vozovnice za olimpijske igre v Parizu. Veliko bo odvisno od nastopa na evropskem prvenstvu v Tacnu, zato bo imelo prvenstvo še toliko večjo težo. Benjamin Savšek še nima zagotovljene vozovnice za olimpijske igre v Parizu. Veliko bo odvisno od nastopa na evropskem prvenstvu v Tacnu, zato bo imelo prvenstvo še toliko večjo težo.

Benjamin Savšek je lani postal svetovni prvak. Foto: Nina Jelenc

Je evropsko prvenstvo v domačem Tacnu za vas nekaj posebnega?

Da, zagotovo. To evropsko prvenstvo bo kar pomembno zame, ker bo štelo tudi za kvalifikacije za olimpijske igre. In tudi želim si dobrega rezultata na domači progi, pred domačim občinstvom. Poskušal se bom osredotočiti, zbrati in odpeljati vrhunske vožnje.

Izkušenj iz velikih tekmovanj imate veliko. Ali vam tekmovati na domači progi še vedno predstavlja dodaten pritisk?

Kakor si vzameš. Nekako bi bil lahko to dodaten privilegij, ker te občinstvo ob progi dodatno podpira, spodbuja in zato je na koncu vrhunski rezultat še toliko boljši. Vsega skupaj si ne poskušam jemati kot pritisk, ampak kot tekmo evropskega prvenstva, ki je že sama po sebi veliko tekmovanje. Zaradi tega so tudi apetiti toliko višji za vrhunski rezultat. Pomembno bo, da se zberem in svojo nalogo opravim tako, kot je treba. Je pa tako, da se v slalomu lahko hitro zgodi kakšna napaka, ampak poskušam razmišljati, da bo teh čim manj in da bo vožnja čim bolj popolna.

Foto: Nina Jelenc Tacenska zapornica in proga sta do neke mere spremenjeni. Vam to predstavlja kakšno težavo?

Prav velikih sprememb na progi ni. Imeli smo dovolj časa, da smo na progi trenirali in imeli smo normalne pogoje za treninge. Mislim, da sem se prilagodil oziroma dobro preučil progo. Ne razumem pa tega kot neke prednosti, ker tekma poteka od starta do cilja in še vedno je treba čim bolje odpeljati. Razlike, predvsem v finalu, so na koncu vedno majhne. Predvsem si želim odpeljati tako, kot sem sposoben.

Leta 2012 ste osvojili prvo medaljo na evropskih prvenstvih. Koliko ste se od takrat spremenili kot tekmovalec?

To je bila prelomnica v moji karieri, ker sem s tem rezultatom dobil potrditev za naprej. Torej, da lahko tudi na največjih tekmovanjih posežem visoko. To sta bila res zagon in motivacija za naprej. Po vseh teh letih se je nabralo veliko uspehov, ampak vseeno mi vsaka večja tekma še vedno predstavlja motiv in si še naprej želim dobrih rezultatov. Dokler sem sposoben biti tako hiter, me vleče naprej.

Beni, kot mu rečejo v kajakaških krogih, veliko treningov opravi s Petrom Kauzerjem. Foto: Osebni arhiv

Greste danes lažje na start finala tako velike tekme, kot na primer pred 12 leti, ko ste dobili prvo medaljo na evropskem prvenstvu?

Danes se bolj zavedam, da sem sposoben doseči visoka mesta. Takrat je bil pritisk večji, ker sem se boril z velikimi imeni našega športa. Danes se zavedam, da spadam v krog favoritov. Malce bolj se zavedam, da sem sposoben dobrega rezultata. Včasih upravičeno računam na dober rezultat. Vseeno so v dolgi karieri vzponi in padci. Veliko je bilo tudi porazov, ampak treba je vztrajati, da sem še vedno v krogu favoritov.

Na evropskem prvenstvu niste doživeli prav veliko padcev, saj ste štirikrat postali evropski prvak?

To je res, ampak pred vsako takšno tekmo poskušam pozabiti te uspehe, ker se vsaka tekma začne iz ničle oziroma iz starta. Za vsak takšen rezultat se je treba zbrati in maksimalno dobro odpeljati. Je pa res, da se bolj zavedam, da mi lahko uspe.

Benjamin Savšek se veseli domačih navijačev. Foto: Nina Jelenc

Na tacenski progi ste na tekmah svetovnega pokala dvakrat zmagali in bili dvakrat tretji. Verjetno vam ta proga ustreza?

Da, zagotovo mi ustreza in mi je všeč. Tukaj vsakodnevno treniram. Je pa res, da je posebna. Je dovolj divja, kar mi tudi ustreza. Rad imam namreč divje proge. Vseeno ima tacenska proga svoje pasti. Prvi padec (tacenska zapornica, op. p.) je treba preučiti, da čoln dobro teče. Če ti zapornica dobro uspe, potem gre ponavadi dobro tudi v nadaljevanju. Če pa se že na zapornici začne zatikati, je malo več borbe do cilja.

Koliko navijačev pričakujete?

Mislim, da jih bo kar nekaj. Veseli me, da tudi kanuisti in kajakaši poskušamo pričarati dobro vzdušje v Tacnu. Veseli bomo vsakršne podpore in navijača, ki nas bo prišel podpirat.

Preberite še: