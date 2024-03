Naš olimpijski prvak še kako čuti krutost vrhunskega športa

Benjamin Savšek, aktualni olimpijski prvak v kanuju na divjih vodah, nam je razkril, da se še vedno počuti mladega in da ima še vedno več kot dovolj energije za največje uspehe. Ljubljančana pa čaka še kar nekaj dela in tekem, da si bo sploh lahko zagotovil mesto na olimpijski tekmi. V njegovem primeru bi lahko rekli, da je to krutost vrhunskega športa.

Benjamin Savšek in Luka Božič zadnja leta sodita med najboljše kanuiste na svetu. A prav onadva sta tista, ki občutita krutost vrhunskega športa in posledično olimpijskih iger. Pravila so namreč takšna, da gre lahko na olimpijske igre v disciplini kanu enosed le eden iz države. Čeprav ima Slovenija dva vrhunska kanuista.

Benjamin Savšek in Peter Kauzer na pripravah Foto: Osebni arhiv

Meni, da je bila njegova odločitev prava

Savšek, olimpijski prvak iz Tokia, se že od lanske jeseni vneto pripravlja na novo sezono. Tudi tokrat ničesar ne prepušča naključju – pred dnevi se je vrnil s sedemtedenskih priprav v Združenih arabskih emiratih, natančneje v Al Ainu.

"Zdaj se bom poskušal osredotočiti na začetek tekmovalne sezone. Nekaj časa bom potreboval, da se navadim na temperaturno razliko, ampak mislim, da ne bo težav. Zelo dobro se počutim," nam je na začetku pogovora povedal Savšek, ki smo ga ujeli tik pred odhodom na trening.

S pripravami v Al Ainu je več kot zadovoljen, saj je imel možnost trenirati s tujimi tekmovalci, s katerimi se je lahko tudi primerjal. Družbo so mu delali Peter Kauzer in še nekateri drugi slovenski tekmovalci. "Priprave so bile zame zelo uspešne. Lahko rečem, da je bila to prava odločitev, treba je veslati na divji vodi, če želiš biti čez sezono dobro pripravljen. Takšna je moja strategija."

Tacenska proga še ni nared za treninge. Foto: Ana Kovač

Beni, kot ga tudi kličejo, se te dni prilagaja na nekoliko hladnejše temperature vode, saj je bil v Al Ainu navajen veslati v kratkih rokavih. Zdaj bo moral te zamenjati za dolge rokave. A bolj kot to je težava, da tacenska proga, ki so jo lanske poplave precej poškodovale, še vedno ni nared za treninge. Ravno te dni so na progi začeli določena dela.

"Vrat na progi še ni. Šele zdaj jim je uspelo spraviti gradbene stroje na drugo stran proge, saj prej ni bilo mosta. Zdaj to počasi urejajo, treba je tudi na novo postaviti stebre za vrata. Načrtujejo, da bo v roku enega tedna proga stala in da se bo dalo veslati. Čez en teden odhajamo na priprave v Pariz in tam bomo izkoristili divjo vodo. Upam, da se bo po naši vrnitvi dalo trenirati na tacenski progi."

"Na naši zvezi se res trudijo, da bi čim prej vzpostavili pogoje za trening. Mi bomo ta čas poskušali trenirati na drugih prizoriščih. Trenutno imamo doma pogoje za mirno vodo in nekaj malega se da veslati pod tacensko progo. Mislim, da bo od konca marca in do začetka tekem dovolj časa, da bomo lahko naredili dovolj veliko količino treninga."

Benjamin Savšek na pripravah v Al Ainu Foto: Osebni arhiv

Bolj bi mu ustrezalo, če bi bil že kvalificiran

Čeprav je Savšek aktualni olimpijski in tudi svetovni prvak (zmaga v Londonu 2023, op. p.), si še vedno ni zagotovil olimpijske vozovnice. Z Luko Božičem, ki je bil lani najboljši kanuist svetovnega pokala, se bosta udarila za olimpijsko vozovnico na OI v Parizu.

Zelo pomembna tekma bo tudi domače evropsko prvenstvo v Tacnu. Savšek si želi na svoji domači progi doseči vrhunski rezultat, s tem pa se približati olimpijskemu nastopu v Franciji. Če se bo uvrsti na svoje četrte olimpijske igre, bo moral dvakrat loviti vrhunec forme.

"Zagotovo bi mi bolj ustrezalo, če bi bil kvalificiran na olimpijske igre in bi se posvetil samo temu cilju. Zdaj je scenarij takšen, da bo vsaka tekma v letošnji sezoni pomembna. Torej tako domače evropsko prvenstvo kot tudi svetovni pokali. Če se mi uspe uvrstiti na olimpijske igre, potem bom moral spet loviti vrhunec forme. Na vse skupaj poskušam gledati optimistično. Treba je iti korak za korakom, vsaka večja tekma bo pomembna."

Energije ima še dovolj

Ritem treningov vrhunskega športnika je zelo naporen. Zdi se, da Savšek, ki bo marca obrnil 37 pomladi, brez težav sledi temu ritmu. To kažejo tudi njegovi rezultati, saj je še vedno v vrhu tega športa. "Za zdaj mi telo še vedno zelo dobro služi. Še vedno se počutim mladega oziroma še vedno imam dovolj motivacije in energije. Lahko rečem, da mi za zdaj leta ne predstavljajo nobenih težav."

Benjamin Savšek na eni izmed tekem Foto: Nina Jelenc

Vseeno se bo treba boriti

Kot je Savšek povedal že v uvodu, se prihodnji teden odpravlja na priprave na olimpijsko progo v Parizu. Peter Kauzer, naš najboljši kajakaš, nam je pred dnevi zaupal, da ni najbolj zadovoljen s tamkajšnjo progo in da ta ni dovolj zahtevna. Podobno meni tudi ljubljanski kanuist.

"Proga je sicer super zasnovana. Gre za moderno progo, ampak za olimpijske igre bi lahko rekel, da je malce prešibka. A to moramo sprejeti. Ne glede na vse se bo treba boriti. Lahko pa rečem, da to ni proga, ki bi si je želel za olimpijske igre. Vendarle smo slalomisti na divjih vodah, tako da bi lahko bila zahtevnejša. Progo bo treba tehnično še vedno odpeljati, ampak treba bo veslati malo bolj na moč."