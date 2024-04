Savšek zmagal v Bratislavi

Olimpijski prvak Benjamin Savšek je v sobotnem delu tekmovanja postavil najboljša časa med kanuisti. Tekmovalec tacenskega kluba je tako kot Luka Božič že preselekcioniran v reprezentanco, tako da je lahko nastopil povsem sproščeno, medtem ko je za ostale slovenske kanuiste odločala kvalifikacijska vožnja, ki je štela za boj za reprezentančno mesto.

V prvi vožnji se je Savšku izmed Slovencev najbolj približal Žiga Lin Hočevar, ki je imel sicer sedmi čas, mesto za njim je bil Nejc Polenčič. V finalu je nato Savšek ponovno s progo opravil najbolje izmed vseh kanuistov na startu. Nekaj manj kot dve sekundi za njim je zaostal Slovak Matej Benuš, drugouvrščeni z olimpijskih iger v Riu de Janeiru, tretji pa je bil legendarni slovaški kanuist Michal Martikan, ki pri 44-letih še vedno ni rekel zadnje besede. Luka Božič je bil četrti.

V konkurenci kajakašev Kauzer zasedel peto mesto

V konkurenci kajakašev je v finalu Peter Kauzer zasedel peto mesto, prvi dve mesti sta pripadli Poljakoma Michalu Pasiutu in Dariuszu Popieli, tretji pa je bil Slovak Martin Halčin. V finalu je izmed Slovencev nastopil še Tadej Tilinger in bil 16., večina Slovencev se je nastopu v drugo odpovedala, saj jih v nedeljo čaka še zadnja pomembna izbirna tekma.

V konkurenci kajakašev je v finalu Peter Kauzer zasedel peto mesto. Foto: www.alesfevzer.com

V prvi vožnji, ki je štela za izbirno tekmo, je Martin Srabotnik zaostal le za Dariuszom Popielo in postavil najboljši slovenski rezultat vožnje. Ulan Valant, ki je bil četrti, je bil drugi med Slovenci, nato so sledili Marko Petek, Vid Kuder Marušič, Tine Kancler in Peter Kauzer, ki je že uvrščen v reprezentanco. Lan Tominc, ki je bil najboljši na prvih dveh izbirnih tekmah, je tokrat dosegel 17. čas kvalifikacij.

Tudi v konkurenci kajakašic se je večina Slovenk odpovedala nastopu v finalu, tam je veslala le Naja Pinterič in zasedla deveto mesto. Zmagala je Slovakinja Eliška Mintalova pred rojakinjama Sono Stanovsko in Zuzano Pankovo. Mintalova je imela najboljši čas že v kvalifikacijah, kjer je postavila 4,80 sekunde boljši čas od Ajde Novak na drugem mestu. Obe tekmovalki sta storili dotik in v cilj prišli z dvema kazenskima sekundama. Eva Alina Hočevar je bila tretja, Lea Novak pa osma.

V konkurenci kanuistk so v finalu prva tri mesta zasedle Slovakinje Zuzana Pankova, Emanuela Luknarova in Sona Stanovska. Eva Alina Hočevar je naredila napako, ki ji je prinesla 54 kazenskih sekund, tako da je bila deseta, Naja Pinterič pa je imela 56 kazenskih sekund in je bila 12. V prvi vožnji, ki je štela za izbirne tekme, je bila med Slovenkami na vrhu Eva Alina Hočevar, za njo so bile Naja Pinterič, Asja Jug in Lea Novak.

