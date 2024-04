Žiga Lin Hočevar, mladi kajakaš in kanuist na divjih vodah, spet navdušuje s svojimi predstavami. Šestnajstletnik je zadnji konec tedna v Tacnu premagal vse najboljše tekmovalce v kanuju in ponovno presenetil. A zdi se, da ta čudežni mladenič še vedno ostaja trdno na realnih tleh.

Žiga Lin Hočevar je že v preteklih letih navduševal v mladinskih kategorijah. Lani pa se je že ko 15-letni fantič v kajaku prebil v člansko slovensko reprezentanco in poskrbel za veliko presenečenje. Zelo dobro mu kaže tudi letos. Še vedno ima možnosti, da se v ekipo uvrsti v obeh disciplinah. Zadnji konec tedna je na močni mednarodni tekmi, ki je štela tudi za izbirne tekme, poskrbel za izjemen uspeh. Zmagal je namreč v kanuju in za seboj med drugim pustil aktualnega olimpijskega in svetovnega prvaka Benjamina Savška. Za njim je zaostal tudi Luka Božič, lanski zmagovalec skupnega seštevka v svetovnem pokalu. S tem je Žiga Lin napovedal, da se razvija v vrhunskega tekmovalca, ki bi v prihodnje lahko spisal še marsikatero lepo športno zgodbo. Skozi pogovor se zdi, da Žiga Lin kljub uspehom ostaja miren in na realnih tleh. Zato verjetno poskrbi njegov oče in trener Simon Hočevar, nekdaj vrhunski kanuist. Da vse sile usmerja v šport, pove dejstvo, da se je prepisal na drugo šolo, da ob treningih lažje opravlja šolske obveznosti. Žigo Lina smo ujeli v Bratislavi, kjer se pripravlja na drugi del izbirnih tekem za uvrstitev v slovensko državno reprezentanco.

Na uvodnih dveh tekmah ste v kanuju zablesteli. Očitno se zelo dobro počutite v čolnu?

V primerjavi z lanskim letom se na vodi počutim veliko bolje. Tako nekako kot lani poleti, ko sem bil bolj sproščen. Material, ki ga zdaj uporabljam, se mi zdi boljši. Tudi kar zadeva telesno pripravljenost, se mi zdi, da sem veliko bolje pripravljen, kar se kaže tudi pri občutkih. Preprosto mi čoln lepše teče. In na podlagi tega sem tudi jaz na vodi povsem drug. Zdi se mi, da nimam nekih zadržkov, tudi umiril sem se in bolj sprostil. Malo mi je z ramen padlo tudi šolskega bremena, vse se je nekako poklopilo.

Ali to pomeni, da ste že končali letošnje šolske obveznosti?

Prepisal sem se na drugo šolo in je vse skupaj malo lažje. Težava je bila, da sem bil prej vseskozi v zaostanku s testi. Pisal sem na primer tri teste hkrati, a sem bil še vedno štiri v zaostanku. Zdaj je tega veliko manj in imajo še več posluha.

Foto: Boštjan Boh Ali na ta račun lažje shajate s treningi?

Mesec dni pred izbirnimi tekmami sem vsak dan opravil dva treninga. Torej enega dopoldne in drugega popoldne. Zaradi tega sem se bolj navadil na tekmovalne občutke. Zjutraj se je treba zbuditi, narediti raztezne vaje in potem iti takoj na progo. Zdi se mi, da sem se na to dobro privadil. Sicer načrt treninga ostaja enak. Tega nismo nič spreminjali, saj smo lani ugotovili, da deluje. Če ne bo delovalo, potem bomo iskali, zakaj ne deluje. Za zdaj pa mislim, da je načrt treningov vrhunski.

Že lani ste presenetili z uvrstitvijo v člansko reprezentanco, letos se zdi, da s svojimi vožnjami spet presenečate. Sploh z nedeljsko zmago, ko ste premagali vse najboljše, med njimi tudi Benjamina Savška in Luko Božiča. Kakšni so občutki, ko premagate aktualnega olimpijskega, svetovnega prvaka …?

Težko opišem. Že prej sem razmišljal, ali mi bo kdaj uspelo zmagati na takšni tekmi. Rekel sem si, da to bi bilo res dobro, ampak zdaj lahko rečem, da je še bolje. To je neverjeten občutek. Beni (Benjamin Savšek, op. p.), Luka (Božič, op. p.) … To so tekmovalci, ki so že deset let najboljši kanuisti na svetu. Ob tem se moramo zavedati, da imata Beni in Luka čez slab mesec zelo pomembno tekmo. Ko bom čez leta pogledal nazaj, kaj mi je uspelo, se bom tega še bolj zavedal. Premagati aktualnega olimpijskega prvaka, svetovnega prvaka in zmagovalca svetovnega pokala … Več pa ni. (smeh, op. p.).

Se ob takšnih uspehih zavedate svoje mladosti oziroma da Žiga Lin velik del treningov opravi s svojo sestro Evo Alino Hočevar, ki je prav tako zelo uspešna tekmovalka in bo letos nastopila na olimpijskih igrah v Parizu. Foto: Osebni arhiv vam pri tako mladih letih uspevajo takšni rezultati?

Da, mislim, da se. Veliko razmišljam o tem. Imam sestro, ki je od mene starejša pet let in je še vedno zelo mlada. Ko pogledam rezultate za nazaj, ki sem jih dosegal, se mi zdi vedno bolj noro. Počasi se zavedam tudi tega, koliko imam še časa pred seboj in da se nekoč lahko razvijem v vrhunskega tekmovalca. Že zdaj sem zelo dober, ampak se mi zdi, da imam še vedno veliko prostora, da nagradim svojo tehniko, svojo moč in na koncu tudi mentaliteto. Da bom lahko na vsaki tekmi tako konstanten, kot sem bil nazadnje v Tacnu.

Že danes premagujete najboljše in pravite, da imate še veliko prostora za napredek. Kje vi vidite prostor za napredek?

Prva stvar je fizična pripravljenost. Tukaj je še vedno prostor, ki ga lahko nadgradiš. Torej, da si bolje pripravljen in še močnejši. Kar zadeva zaveslaj, imam še veliko možnosti za napredek. Najpomembnejša pa se mi zdi zrelost za tekmovanje. Za seboj imam tri leta profesionalnega tekmovanja, nekateri jih imajo na primer deset. Ti imajo zagotovo več izkušenj in v tem segmentu menim, da je lahko največji napredek. Težko govorim za prihodnost in tudi ni najbolje napovedovati prihodnosti. Ampak vseeno mislim, da mi manjkajo tekmovalna zrelost in tudi kilometri na vodi.

Žiga Lin Hočevar se je lani v kajaku uvrstil v člansko slovensko reprezentanco. Foto: Damiano Benedetto

Imate enako željo tekmovati v obeh disciplinah, saj imate po polovici izbirnih tekem še vedno možnosti se uvrstiti v reprezentanco v obeh disciplinah, kajaku in kanuju?

Že od nekdaj imam malo večjo željo, da bi bil uspešen v kanuju. To iz čisto preprostega razloga, ker je Simon (njegov oče in trener, op. p.) tudi bil uspešen v kanuju in je to že družinska tradicija. Če sem iskren, v kanu vlagam več truda. Pravzaprav več analize posvetim kanuju. Da, zdi se mi, da je kanu moja prva ljubezen.

Torej ste na nek način v prvem delu izbirnih tekem zadovoljili svojo dušo, potem ko ste dosegli tako dobre rezultate v kanuju?

Da, zagotovo. Če bi zmagal v kajaku in kanuju, bi bil z zmago v kanuju bolj zadovoljen, saj vem, da sem vanj vložil več truda. In isto je na izbirnih tekmah. Želim si, da bi se uvrstil na obeh tekmah. To bi bilo neverjetno oziroma si sploh ne znam predstavljati.

