Foto: Ana Kovač

Odločila se je za Avstralijo

Za Evo Terčelj lahko rečemo, da sodi med najbolj izkušene kajakašice pri nas. Za sabo ima že kopico vrhunskih rezultatov, med drugim se lahko pohvali z naslovom svetovne prvakinje. Letos v Parizu pa bo še tretjič v karieri nastopila na olimpijskih igrah, zato si je letos za pripravljalno obdobje izbrala deželo tam spodaj.

"Ko sem delala načrt za to sezono, torej kaj želim delati in kaj želim popraviti v zimskem obdobju, so bile najbolj smiselne priprave v Avstraliji. Zaradi specifike proge sem si želela več treninga opraviti na divji vodi na toplem," nam je v uvodu razkrila Ljubljančanka, ki je imela v Avstraliji dve pripravljalni tekmi. Tako je ohranjala tekmovalni ritem, ki je za začetek sezone še kako pomemben.

Še dobro, da je zapustila Avstralijo. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Po nekajtedenskih pripravah v Avstraliji se je odločila, da se februarja pridruži drugim slovenskim reprezentantom v Al Ainu v Združenih arabskih emiratih, saj ni imelo smisla, da bi ves mesec trenirala doma, ko temperature niso najbolj prijazne in tudi tacenska proga zaradi lanskih poplav ni bila na voljo. Ob tej odločitvi je priznala, da je imela tudi nekaj sreče.

"V osnovi sem si v Avstraliji želela ostati nekoliko dlje. Mislim, da so morali dober teden po mojem odhodu zaradi zdravstvenih ukrepov progo zaprti. V vodi je bilo preveč alg in mislim, da do prve polovice marca ni bilo mogoče trenirati. Tudi Avstralci so morali pozneje odpotovati v Evropo. Imela sem nekaj sreče, da sem se izognila tem nevšečnostim."

Eva Terčelj je na nedeljski tekmi v Tacnu zmagala in pokazala dobro formo. Foto: Nina Jelenc

Ni še tam, kjer bi si želela biti

Lahko bi rekla, da je imela Terčeljeva idealen scenarij, a nas je ob tej trditvi popravila, saj se še kako dobro zaveda, da so vedno vzponi in padci.

"V življenju oziroma na treningu nikoli ni vse idealno, vmes se zgodi tudi marsikateri padec in težava. Vseeno takrat iz tega poskušaš izvleči največ. V tem trenutku še nisem tam, kjer bi si želela biti. Še vedno nisem dovolj konstantna in preveč je napak, hkrati pa se v Tacnu, ki je sicer moja domača proga, ne počutim povsem domače. V zadnjem obdobju sem naredila več treningov drugje kot doma, zato bom nekaj časa z veseljem preživela na tacenski progi, da se privadim nanjo in čim bolj pripravim na evropsko prvenstvo, ki je letos moj prvi večji cilj," nam je povedala 32-letna kajakašica, ki nam je zaupala, da je imela tudi nekaj zdravstvenih težav. A sama si želi, da ob teh ovirah postane še močnejša.

Eva Terčelj je nekaj treningov že opravila na olimpijski progi v Parizu. Foto: Ana Kovač

Ni videti divje, ampak je še vseeno zahtevno

Eva je že naredila nekaj treningov na olimpijski progi v Parizu, o kateri smo v zadnjih tednih slišali nekaj kritik, saj težavnost proge ni na ravni za olimpijske igre. In kako naša sogovornica gleda na pariško progo? "Proga je malenkost manjša, padci so manjši. Morda tudi na pogled ni tako divja, ampak je še vedno zelo zahtevna in tudi tehnična. Tudi fizično. Mislim, da bo treba biti dobro pripravljen na vseh področjih in najti ritem, ki bo prinesel želeno hitrost in hitre čase."

Preberite še: