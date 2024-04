Kajakaši in kanuisti pokazali dobro formo #video

Slovenski kajakaši in kanuisti so na dveh tekmah evropskega pokala v slalomu, ki sta bili hkrati tudi prvi dve izbirni za sestavo reprezentance, pokazali dobro pripravljenost. Prvi dan sta se zmagi veselila Luka Božič med kanuisti in Lea Novak med kanuistkami, nedelja pa je bila še uspešnejša, Slovenci so zabeležili tri zmage. V finalu kanuistov je navdušil mladinec Žiga Lin Hočevar , v kajaku je zmagal 21-letni Lan Tominc , v ženskem kajaku pa Eva Terčelj. V kanuju je bila Lea Novak druga.

V kanuju je v soboto zmagal Luka Božič, ki je bil tri sekunde in pol hitrejši od Italijana Raffaella Ivaldija. Tretji je bil Slovak Matej Benuš. Benjamin Savšek je v finalu storil napako, ki mu je prinesla dve kazenski sekundi, kar ga je uvrstilo na peto mesto, mesto za njim je bil Nejc Polenčič. Žiga Lin Hočevar, ki se je prav tako uvrstil v finale, tam ni startal. Zato pa je bil najboljši dan pozneje. S finalno vožnjo je opravil brez napak in za 45 stotink sekunde prehitel Slovaka Benuša, medtem ko je bil Božič s štirimi kazenskimi sekundami tokrat tretji. Savšek je imel dve kazenski sekundi in bil šesti.

Eva Terčelj Foto: Nina Jelenc Za še eno zmago slovenskih predstavnikov je poskrbela Eva Terčelj, ki je bila najboljša v konkurenci kajakašic. Ljubljančanka je v tesnem boju za zmago za devet stotink ugnala Avstrijko Corinno Kuhnle, sicer svetovno in evropsko prvakinjo s tacenske proge v letih 2010 in 2017. Na tretje mesto je priveslala Lea Novak. Eva Alina Hočevar je bila s pol sekundnim zaostankom četrta, Ajda Novak pa se je uvrstila na šesto mesto.

Po sobotni zmagi je Lea Novak v finalu kanuistk v nedeljo osvojila srebrno kolajno. Na progi je naredila dva dotika, ki sta ji prinesla štiri kazenske sekunde. Prav toliko kazni je prejela zmagovalka tekme Italijanka Elena Borghi, a je bila od Novakove hitrejša za 28 stotink sekunde. Eva Alina Hočevar je tako kot v kajaku tudi v kanuju tekmovalni dan končala na četrtem mestu.

V soboto v kajaku Slovenija ni imela predstavnika med najboljšimi, tudi zaradi dejstva, ker sta se nastopu v finalu odpovedala Tominc in Hočevar. V nedeljo pa je svojo kakovost v tej konkurenci dokazal Tominc, Italijana Giovannija De Gennara je prehitel za natanko pol sekunde. Tine Kancler je zasedel tretje mesto in bil 71 stotink za Tomincem, Peter Kauzer pa je tokratno preizkušnjo končal na četrtem mestu. Marko Petek je bil v finalu šesti, Vid Kuder Marušič pa deseti.

Žiga Lin Hočevar Foto: Nina Jelenc Za slovenske tekmovalke in tekmovalce je bila še bolj pomembna prva vožnja dneva, ki je veljala kot ena od izbirnih za reprezentanco. Z izjemo Kauzerja, Eve Aline Hočevar, Terčelj, Božiča in Savška, ki so že prekvalificirani, za preostala mesta v reprezentanci poteka napet boj. V ženskem kanuju so v nedeljo na izbirni tekmi najbolje veslale Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak, v moškem kajaku je bil najboljši Tominc, za njim so se zvrstili Kauzer, Kancler in Petek, v ženskem kajaku je bila najboljša Hočevar, za njo so bile Terčelj, Lea Novak in Ajda Novak, v moškem kanuju pa sta bila na vrhu Savšek in Božič, za njima pa sta se uvrstila Hočevar in Nejc Polenčič.

Izbirne tekme za sestavo slovenske reprezentance se bodo zaključile prihodnji konec tedna, ko bodo naši tekmovalci mesta v ekipi lovili na tekmovanju v Bratislavi.