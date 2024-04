Andrej Jelenc: Do sobote moramo postaviti le še montažni most. Foto: Ana Kovač

Tacen je nared za tekme

"Prijavljenih je 230 tekmovalcev iz 18 držav. Obeta se močna konkurenca, Slovenci bodo lahko imeli dobro primerjavo, kje so. Veseli nas, da bo že sobotna tekma v tekmovalnem okolju, zelo podobnem tistemu, ki bo na evropskem prvenstvu. To pomeni, da smo progo in infrastrukturo po lanskih poplavah spravili na potrebno raven. Do sobote moramo postaviti le še montažni most, da bomo lahko nemoteno prehajali tudi na drugo stran kanala," je na novinarski konferenci dejal direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc.

Druga izbirna tekma slalomistov bo nato čez teden v Bratislavi, 7. maja v Tacnu pa se bodo tekmovalci na izbirni tekmi za uvrstitev v reprezentanco merili tudi v krosu. V slalomu imajo za zdaj mesto v reprezentanci prekaljeni asi, kot so Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar, Peter Kauzer, Benjamin Savšek in Luka Božič. Zadnja bosta na evropskem prvenstvu začela tudi interni dvoboj za olimpijsko vozovnico.

Večina olimpijskih kandidatov se je pozimi pripravljala v toplih krajih, obiskala je tudi olimpijsko progo v Parizu. S pripravami so slovenski tekmovalci večinoma zadovoljni, nekoliko jih žalosti, ker zaradi znanih razlogov niso mogli trenirati na domači progi.

Benjamina Savška ne skrbi

"Občutek imam, da je drugačna. Ali zato, ker toliko časa nisem bil na njej, ali pa se je res spremenila. A pred evropskim prvenstvom me to ne skrbi, imam še dovolj časa, da se je spet navadim," pravi Savšek, olimpijski prvak v kanuju, ki je zaradi naslova svetovnega prvaka v boju za olimpijsko vozovnico v prednosti pred Božičem, a se zadnji ne bo kar tako predal.

Luka Božič v čolnu spet uživa. Foto: Ana Kovač

Luka spet uživa v čolnu

Božič je bil edini od olimpijskih kandidatov, ki ni treniral v toplih krajih (Združenih arabskih emiratih, Reunionu, Avstraliji), ampak je za pripravljalno bazo izbral francoski Pau. Njegove priprave pa so bile spet otežene zaradi vnovične operacije, zaradi katere je v kanuju zelo težko čepel.

"Do februarja je bilo stanje kar kritično, a smo z zdravniki in fizioterapevti reči popravili do te mere, da zdaj v čolnu spet uživam. Nekako smo našli pravo kombinacijo dela fizioterapevtov in treninga, moram pa reči, da zdaj treniram precej manj. A to mi ne odvzema optimizma, verjamem, da bom konkurenčen," je optimistično razpoložen Primorec.

Eva Terčelj Foto: Ana Kovač

Terčeljeva bo morala nekako odpraviti napake

Še najmanj zadovoljna s pripravami je bila videti kajakašica Eva Terčelj. "Pojavljajo se mi napake, nekako jih bom morala odpraviti," trdi nekdanja svetovna prvakinja, ki zelo pogreša treninge na domači progi. "Na njej se zdaj ne počutim prav nič domače," je glavni razlog za nezadovoljstvo, vsaj kar zadeva pogled na bližnje tekme na Savi, omenila Ljubljančanka.

"Z opravljenim sem zadovoljen, tekme pa bodo pokazale, kako sem pripravljen. Seveda si že na prvi tekmi želim na vrh, zagotovo pa je cilj Pariz, zato že razmišljam o treningu na olimpijski progi prihodnji teden," pravi Kauzer.

Njegovo precej mlajšo kolegico Evo Alino Hočevar, ki si je olimpijski nastop zagotovila v kanuju, na prvih tekmah čaka še boj za uvrstitev v ekipo za kajak, tej disciplini se je na pripravah posvečala manj kot običajno. "Kanuju sem se zaradi olimpijskega nastopa posvečala več kot prejšnja leta, razmerje v vadbi med kajakom in kanujem je bilo 1:3. To pa ne pomeni, da v kajaku nimam ambicij," je dejala Hočevarjeva.

Izbirne tekme tudi v sprintu na mirnih vodah

Reprezentanca v sprintu na mirnih vodah bo imela izbirne tekme v Zagrebu, najprej 20. aprila posamezniki, teden pozneje pa še dvojci. Na njih bodo z izjemo Nejca Žnidarčiča nastopili tudi praktično vsi najboljši slovenski tekmovalci v spustu, ki letos v svojih disciplinah ne bodo imeli veliko tekem.

Boštjan Škufca Zaveršek Foto: Bojan Puhek

Najboljše kajakaše in kanuiste na divjih vodah je pozdravil tudi Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije. "Smo eden največjih pokroviteljev slovenskega športa in na to smo zelo ponosni. Zelo vesel in ponosen sem, da vas lahko gostimo in da smo lahko pri teh uspehih zraven. Želim vam veliko uspehov v sezoni, ne samo na olimpijskih igrah. Veliko uspehov vam želim tudi v soboto, ko boste znova testirali naš Tacen. Verjamem, da je bilo veliko dela, da ste ga vzpostavili nazaj, in verjamem, da bodo tam prave tekme."

