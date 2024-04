Eva Alina Hočevar, veslačica na divjih vodah, bo letos v Parizu prvič občutila žar olimpijskih iger. Letos si je za priprave izbrala posebno destinacijo in očitno je bila to več kot dobra odločitev, saj je že v prvem delu sezone dosegla zelo dobre rezultate. A za prihodnje dni ima vseeno nekaj strahu pred tem, da ne bi zaradi bolezni obležala.

Eva Alina Hočevar, kajakašica in kanuistka na divjih vodah, se je za zimske priprave odločila za otok Reunion, saj sta se s trenerjem, njenim očetom Simonom Hočevarjem, odločila, da opravi trening na progi, ki je nekoliko manj zahtevna in ne dopušča toliko veslanja s tehniko in občutkom, temveč bo morala več porivati čoln.

Eva Alina Hočevar je glavni trening priprav opravila na otoku Reunion, kjer je trenirala skupaj z bratom Žigo Linom Hočevarjem.

Sreča z vremenom

"Drugi razlog je bil, da nam je kot družini ta destinacija zelo všeč. Zdelo se nam je, da bomo tam najbolj dobili občutek izolacije. Da smo res drugje in da se lahko stoodstotno osredotočimo na trening, da ne bi bilo drugih motečih dejavnikov. Nihče iz slovenske ekipe ni šel tja, bili smo edini in smo ves trenažni proces izvedli tako, kot smo si zadali. Prav tako smo imeli srečo z vremenom. Noben trening ni odpadel. Zelo zadovoljna sem z našim zimskim treningom," nam je uvodoma povedala mlada športnica, ki je že v zgodnjih letih kazala izjemen talent.

Če je v prejšnjih sezonah potrebovala nekaj časa, da je našla pravi tekmovalni ritem, je v letošnji sezoni že takoj začela nizati zelo dobro rezultate. Že na pripravljalni tekmi je dosegla dobre rezultate in z njimi nadaljevala tudi na uvodnih tekmah sezone v Sloveniji.

"Očitno smo dobro delali, ker je obema (tudi njenemu bratu Žigi Linu Hočevarju, op. p.) v dovolj močni konkurenci uspelo zmagati. To je bil res zelo dober začetek sezone. Na tekmi v Solkanu sem uspela zmagati in bila še tretja. Pred tekmo v Solkanu je bila tekma v mirnem kanalu v Tacnu, kjer sem uspela zmagati v kanuju. Letos sem sezono res vrhunsko začela. Če sem iskrena, do zdaj še vedno nisem tako dobro začela sezone. Vedno sem potrebovala nekaj časa, da sem padla v tekmovalni ritem, da sem uspela sestaviti dobro vožnjo in posledično doseči dober rezultat. Zdaj sem začela zmagovati že na začetku sezone in upam, da se bo tako nadaljevalo."

Zanjo je prvič

Izbirne tekme, ki se začnejo ta konec tedna v Tacnu, bodo za 22-letno športnico nekoliko manj stresne, saj se je v kanuju že prekvalificirala v reprezentanco, medtem ko se bo morala v kajaku še dokazati in potrditi mesto v slovenski ekipi. Eva nam je razkrila, da so sploh v njihovem športu izbirne tekme zelo stresne.

"Od dveh vikendov oziroma od štirih tekmovanj je odvisna cela sezona. V primeru, da se ne uvrstiš v ekipo, poleti nimaš nobene tekme svetovnega pokala ali drugega večjega tekmovanja. Seveda, občutek je veliko boljši, ker je breme veliko manjše. Zanimivo je, ker je to zame prvič, ampak vseeno še nisem prekvalificirana v kajaku, tako da nekaj stresa vseeno bo. Na domačem evropskem prvenstvu si želim namreč tekmovati tudi v kajaku."

V prihodnjih dneh se bo morala še posebej paziti

Kajak in kanu na divjih vodah je šport na prostem, zato so kajakaši in kanuisti vajeni vsega. Vseeno pa jih je zadnja temperaturna razlika pri nas nekoliko presenetila. Med njimi je tudi naša sogovornica, saj jo je strah, da bi v ključnih trenutkih zbolela. Ob nizkih temperaturah se ji to pogosto dogaja.

"Skrbi me, da bi zaradi mraza obležala. V prihodnjih dneh se bom zelo pazila. Res je zanimivo, da smo imeli že 30 stopinj Celzija, zdaj pa se temperature gibljejo okrog nič stopinj Celzija. Moramo se paziti in se ne izčrpati. Upoštevati moramo načrt in navodila trenerjev. Upam, da bo čim prej toplo," nam je še v pogovoru povedala Eva Alina.

