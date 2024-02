Eva Alina in Žiga Lin Hočevar zmagala na Reunionu

Slovenska reprezentanta v slalomu na divjih vodah Eva Alina in Žiga Lin Hočevar sta v soboto odlično veslala na regionalnem prvenstvu na Reunionu, francoskem čezmorskem departmaju, ki se nahaja v bližini Madagaskarja. Svoji nalogi v kanuju sta opravila z odliko, saj sta bila najboljša v obeh vožnjah dneva. Eva Alina je v konkurenci kanuistk v prvi vožnji s progo opravila brez napak in dotikov ter imela več kot dve sekundi naskoka pred Nemko Eleno Lilik na drugem mestu, medtem ko je tretja Nemka Andrea Herzog zaostala že tri sekunde in pol.

V drugi vožnji dneva je Eva Alina Hočevar sicer naredila dotik na četrtih vratih, a tudi dve kazenski sekundi je nista zaustavili na poti na vrh. Veselila se je zmage v konkurenci kanuistk, in sicer z dobro sekundo in pol naskoka pred Nemko Andreo Herzog. Tretja je bila Čehinja Martina Satkova. Eva Alina je nastopila tudi v konkurenci kajakašic in bila po prvi vožnji 15., v drugi pa je zasedla deseto mesto. Zmage se je veselila Nemka Ricarda Funk, sicer aktualna olimpijska prvakinja, pred Eleno Lilik, prav tako iz Nemčije, tretja pa je bila Švicarka Alena Marx. Eva Alina je dobro nastopila tudi v kajakaškem krosu, kjer je osvojila tretje mesto. Pred njo sta se uvrstili Ricarda Funk in Italijanka Chiara Sabattini.

Žiga Lin Hočevar Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Za seboj je pustil kar nekaj zvenečih imen

Do zmage je priveslal tudi Žiga Lin Hočevar, najboljši slovenski mladinec, ki je v kanuju tokrat za seboj pustil kar nekaj zvenečih imen, tudi nekdanjega svetovnega prvaka Nemca Franza Antona. Žiga Lin je v prvi vožnji dneva končal na vrhu med kanuisti navkljub dvema kazenskima sekundama. Bil je dobre pol sekunde hitrejši od prej omenjenega Antona, ki je prav tako prejel dve kazenski sekundi, na tretje mesto pa je priveslal še en Nemec Timo Trummer. Tudi v drugi vožnji kanuistov je bil najboljši Žiga Lin, ki je z dvema kazenskima sekundama za 43 stotink prehitel Slovaka Marka Mirgorodskega, ki je s progo opravil brez dotikov. Tretji je bil Nemec Tim Trummer. V kajaku je bil Žiga Lin v prvi vožnji 14., v drugi pa peti. V drugem nastopu so bili pred njim Čeh Stefan Venc, Nemec Noah Hegge, Švicar Dmitri Marx in Čeh Vit Prindiš.

Preberite še: