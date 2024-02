Terčeljeva in Srabotnik v finalu prvenstva Avstralije

Na olimpijski progi iz leta 2000 v Penrithu ta konec tedna poteka Odprto prvenstvo Avstralije v slalomu na divjih vodah, kjer tekmujejo tudi Eva Terčelj, Ajda Novak in Martin Srabotnik, ki so se odločili za zimske priprave v deželi kengurujev. V sobotnem kajakaškem finalu sta veslala Eva Terčelj, ki je končala na osmem mestu, in Martin Srabotnik, ki je zasedel deseto mesto, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije

Odprto prvenstvo Avstralije, ki je na sporedu ta konec tedna, poteka po nekoliko drugačnem sistemu, kot smo navajeni na tekmah svetovnega pokala in svetovnih prvenstvih. Tekmovalci in tekmovalke so namreč nastopili v eni kvalifikacijski vožnji, nato je že isti dan sledil finale A, kamor je napredovalo deset najhitrejših iz prve vožnje, preostali pa so veslali v finalu B.

V soboto so bile na sporedu preizkušnje kajakašic in kajakašev, kjer smo imeli tri predstavnike. V finale A sta priveslala Eva Terčelj in Martin Srabotnik, Ajda Novak je veslala v finalu B.

V konkurenci kajakašic si je Eva Terčelj, svetovna prvakinja leta 2019, finalni nastop priveslala s šestim časom kvalifikacijske vožnje, v finalu pa je nato naredila napako, ki ji je prinesla dve kazenski sekundi in končno osmo mesto.

Zmagala je Nizozemka Martina Wegman, ki je imela v cilju 27 stotink prednosti pred prvo favoritinjo Jessico Fox, a so to z vrha zmagovalnega odra oddaljile štiri kazenske sekunde. Tretja je bila mlajša od sester Fox, Noemie Fox. V finalu B je Ajda Novak z dotikom in dvema kazenskima sekundama preizkušnjo končala na četrtem mestu, skupno 14.

Martin Srabotnik je bil deseti. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Srabotnik po 54 kazenskih sekundah končal kot deseti

V moškem finalu kajakašev je slovenske barve zastopal Martin Srabotnik, ki je v finale A napredoval s sedmim časom kvalifikacij. V finalu mu ni šlo vse po načrtih, napake in 54 kazenskih sekund so ga potisnile na deseto mesto.

Zmage se je veselil Avstralec Lucien Delfour, za njim pa sta se zvrstila Francoza Anatole Delassus in Mathurin Madore. Prvo ime moškega kajaka v zadnjih letih, Čeh Jiri Prskavec, je prav tako prejel 50 kazenskih sekund in bil osmi.

Med kanuisti brez slovenskih predstavnikov

Že v petek so bili v akciji kanuistke in kanuisti, kjer nismo imeli svojih predstavnikov. V ženskem kanuju so na zmagovalne stopničke priveslale Avstralka Jessica Fox, Francozinja Marjorie Delassus in Čehinja Gabriela Satkova, v moški konkurenci pa je slavil Avstralec Tristan Carter, drugi je bil Britanec Adam Burgess, tretji pa še en domačin Kaylen Bassett.