Epski podvig Slovencev na eni najzahtevnejših brzic na svetu #video

Slovenska kajakaška ekipa se je v dneh na prehodu iz starega v novo leto udeležila odprtega kajakaškega pokala na reki Nuijang na Kitajskem. Nastopili so na več tekmah in dosegli nekaj odličnih rezultatov, predvsem pa navdušili s pogumom na eni najzahtevnejših brzic na svetu, na zloglasnem Tigrovem skoku.

Serija štirih tekmovanj je potekala med 30. decembrom in 1. januarjem. Slovenski tekmovalci so v konkurenci trinajstih držav odlično opravili svoje delo. Ekipa, ki so jo sestavljali Vid Kuder Marušič, Tine Kancler, Simon Oven, Matija Preskar in Andrej Bijuklič, se je najprej pomerila v sprintu na 400 metrov dolgi progi v centru mesta Liu Ku. Zmagal je Vid Kuder Marušič pred Čehom Vojtechom Matejičkom. Tretje mesto je zasedel Švicar Thobias Rohrer. Osmi je bil Matija Preskar, sporočajo s Kajakaške zveze Slovenije.

Epski spopad s Tigrovim skokom:

Izziv tigrovega skoka

Isto popoldne je potekala še tekma v kajakaškem krosu, na kateri je Vid Kuder Marušič prišel v finale in v njem zasedel četrto mesto, Simon Oven pa je izpadel v polfinalu in končal na sedmem. Sledil je še nekakšen kajakaški maraton, v katerem je najhitrejši tekmovalec do cilja potreboval več kot uro, Vid Kuder Marušič pa si je po hudem ciljnem sprintu priboril drugo mesto, zaostal je le za zmagovitim Francozom Augustinom Jean-Mauricom Reboulom. Uspeh je s četrtim mestom dopolnil Simon Oven, Matija Preskar pa je bil šesti.

"Najprestižnejše tekmovanje, ki so ga neposredno prenašali tudi na televiziji pokrajine Junan, je bil izziv tigrovega skoka na slikoviti brzici Tiger Jump na reki Nuijang. To je ena najzahtevnejših brzic na svetu. Na tekmovanju pa so veslali le na spodnji polovici brzice. Preko TV-zaslonov si je tekmovanje ogledalo 22 milijonov gledalcev," poroča Kajakaška zveza Slovenije. Zmagal je Tine Kancler, drugi je bil Novozelandec Nicholas Ian Collier. Vid Kuder Marušič je osvojil tretje mesto. Andrej Bijuklič je zasedel deveto mesto, Simon Oven je bil 12., Matija Preskar pa 18.

"Ja, življenje slavnih je težko"

Eden večjih dogodkov in dosežkov udeležencev pa je bilo veslanje čez celotno brzico Tiger Jump. Zgornji del so se pod vodstvom našega najizkušenejšega ekstremnega kajakaša Andreja Bijukliča po podrobnem pregledu odločili preveslati trije naši kajakaši. Odlični posnetki na meji mogočega in norosti so se ob poročilu s tekmovanja pojavili tudi na kitajski nacionalni televiziji CCTV, kjer so imeli doseg okoli milijarde gledalcev, kar se v kajakaštvu ni zgodilo še nikoli. Organizatorji so bili več kot navdušeni in naši tekmovalci so si že zagotovili vabilo za naslednje leto.

Takšna popularnost je bila opazna tudi na ulicah mesta, saj se naši tekmovalci skorajda niso mogli gibati zaradi želje velikega števila ljudi, da bi se slikali z njimi. "Ja, življenje slavnih je težko," se je ob tem pošalil Tine Kancler.

Kaj je Tigrov skok? Ena najzahtevnejših brzic na svetu, Tigrov skok na reki Nuijang ali Salween, kakor se imenuje v angleščini, je ocenjena s 5+, kar je najzahtevnejše še možno veslanje, in pravijo, da je še zahtevnejša od brzic na legendarnem Zambeziju v Afriki, piše na spletni strani KZS. Ekipa, ki so jo sestavljali Andrej Bijuklič, Tine Kancler in Vid Kuder Marušič, si je brzico najprej dodobra ogledala, nato pa se podala v noro vožnjo po njej. "Ja, to je ena najtežjih brzic, je drugačna kot recimo na Zambeziju, kjer so bolj v kanalu, pod vsako brzico pa je miren del. Tu reka v zelo gorskem slogu pada med velike balvane, brzice pa si sledijo, tako da je lahko vsaka napaka usodna, saj časa za reševanje pravzaprav ni," je ocenil Andrej Bijuklič. Brzico naj bi pred njimi že preveslala dva ameriška kajakaša, a ni verodostojnega filmskega zapisa o tem podvigu. Tako da gre za ponovitev, a prvič primerno dokumentiran podvig, še poroča KZS.

