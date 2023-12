Šteblaj in Savšek športnika leta Kajakaške zveze Slovenije

Ana Šteblaj je prvič v karieri prejela naziv najboljše športnice leta Kajakaške zveze Slovenije, hkrati pa je postala tudi najboljša tekmovalka na divjih vodah v tem letu. Enaindvajsetletna Ljubljančanka je na Češkem priveslala do naslova svetovne prvakinje do 23 let v sprintu na divjih vodah, na članskem evropskem prvenstvu je bila v isti disciplini druga, z Niko Ozimc in Živo Jančar pa se je v ekipni tekmi sprinta na divjih vodah veselila še ekipnega brona na svetovnem članskem prvenstvu v Augsburgu. Ob tem je Ana dosegla še dve zmagi v svetovnem pokalu in bila tretja v skupnem seštevku te serije tekmovanj. Uspešno je nastopila tudi na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah za mlajše člane na Portugalskem, kjer je veslala v finalu A na 500 metrov in bila sedma.

Benjamin Savšek je letos postal svetovni prvak. Foto: Nina Jelenc

Benjamin Savšek ne šteje več

Savšek je najboljši športnik KZS postal četrtič zapovrstjo po 2013, 2015 in 2017. Naslov mu je prinesla zlata kolajna s septembrskega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Londonu, kjer je prvak postal drugič v karieri. Letos je zmagal tudi na tekmi svetovnega pokala v Pragi, tretji pa je bil na domači preizkušnji svetovnega pokala na savskih brzicah. Tudi on je hkrati prejel naziv najboljšega tekmovalca na divjih vodah.

"Po pravici povedano ne štejem, koliko ima takih nazivov, štejem samo naslove olimpijskega, svetovnega in evropskega prvaka. Vsekakor nisem vzhičen kot pri prvem, jasno pa je, da sem vesel, ponosen in zadovoljen. Vsako tako priznanje je potrditev dela in dejstva, da sem kljub zrelim letom še vedno najboljši. Je pa zmaga v izboru še bolj posebna, ker sem premagal zmagovalca svetovnega pokala in velikega konkurenta Luko Božiča. Sem svetovni prvak, to mi je v sezoni največ pomenilo, vsekakor pa tudi nad dosežkom, ki ga zaenkrat še nimam in je letos uspel Luki, nisem obupal, verjamem, da bo tudi meni nekoč uspelo," je dejal še vedno tudi olimpijski prvak.

Mia Medved Foto: Nina Jelenc

Mia Medved najboljša tekmovalka na mirnih vodah

Najboljša tekmovalka na mirnih vodah v letošnjem letu je Mia Medved, naziv najboljšega tekmovalca na mirnih vodah je pripadel Anžetu Urankarju. Najboljša mladinka leta je Naja Pinterič, najboljši mladinec pa svetovni prvak Žiga Lin Hočevar. Najboljši trener leta je postal Ljubljančan Maks Frančeškin, glavni trener slovenske reprezentance v spustu na divjih vodah.

Posebni priznanji za dolgoletno delo v kajakaštvu pa sta prejela Boro Šavli in Andrej Humar, oba člana Kajak kluba Soške elektrarne, ki je bil tudi organizator tokratne prireditve Kajakaš leta, hkrati pa so Novogoričani še počastili 75-letnico delovanja kluba. Ob tem so se spomnili začetkov in uspehov kluba ter najvidnejših tekmovalk in tekmovalcev. V ospredju so bili Božič, Nejc Žnidarčič in Urša Kragelj, ki je letos uradno sklenila bogato športno kariero.

Preberite še: