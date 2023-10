Velik uspeh Luke Božiča

Kanuisti in kajakašice so s finalnimi tekmami končali nastope v letošnji sezoni svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V Parizu je finale tik pod stopničkami sklenil kanuist Luka Božič, ki pa je zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. Benjamin Savšek je bil v finalu kanuistov deveti, Eva Terčelj pa 12. med kajakašicami.

Na tekmi so štele dvojne točke

Luka Božič Foto: Jure Lenarčič 32-letni kanuist kajakaškega kluba Soške elektrarne Luka Božič je letošnjo sezono tekem za svetovni pokal sklenil na prvem mestu, potem ko je bil v današnjem finalu svetovnega pokala v Parizu četrti in tako na lestvici prehitel Slovaka Mateja Benuša, ki je bil vodilni pred zadnjo tekmo. Tokratna tekma je prinašala dvojne točke, Slovak pa je bil danes osmi, tako da je Luka Božič skočil na prvo mesto. Na koncu je slavil s končnim izkupičkom 270 točk, Benuš jih je zbral 268. Pred zadnjo tekmo svetovnega pokala je bil Benjamin Savšek v skupnem seštevku tretji, današnje deveto mesto pa ga je potisnilo na skupno četrto mesto, saj je predenj prišel Italijan Raffaello Ivaldi, zmagovalec tokratne tekme.

V pariškem finalu je nastopilo 12 kanuistov, saj je svetovni pokal služil kot generalka za olimpijske igre, ki bodo prihodnje leto na tej progi v kraju Vaires-sur-Marne. Najboljši slovenski rezultat je dosegel Luka Božič, ki se mu je zmagovalni oder izmuznil za vsega eno mesto, na koncu je bil četrti, za kolajno pa je zaostal za manj kot sekundo.

"Danes se bom veselil tega četrtega mesta in skupne zmage." Foto: www.alesfevzer.com

Najslajše četrto mesto

"Vožnja ni bila dobra, predvsem od sredine naprej nisem imel pravega ritma, a sem vseeno napadal do cilja. Mislim, da sem stopničke izgubil v zadnjih protitočnih vratih. Danes je to četrto mesto najslajše. Doslej še nisem zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala, a mislim, da sem po vseh drugih mestih v zadnjih letih danes zasluženo prišel do te tako želene zmage. Čuti se pomembnost tekme. Zadnji dve tekmi – svetovno prvenstvo v Londonu in ta predolimpijska tekma – sta bili glavni tekmi sezone. Opravil sem ju dobro, pokazal pa sem tudi, da sem še vedno med najboljšimi. Danes se bom veselil tega četrtega mesta in skupne zmage. Zdaj se želim dobro spočiti, prihodnjo sezono pa napadati še višje," je povedal Božič, ki je v letošnjem svetovnem pokalu zmagal v Tacnu, srebrno kolajno pa si je priveslal v La Seu d'Urgellu.

Savšku se je vožnja podrla že na začetku

Po kvalifikacijah in polfinalu je bil v najboljšem položaju Benjamin Savšek, ki pa v finalni vožnji ni pokazal svojega izjemnega znanja. Vožnja se mu je začela podirati že povsem na vrhu, saj je prejel po dve kazenski sekundi na drugih in tretjih vratih, kar pa je v tako strnjeni konkurenci preveč za naskok na vrh. Že na prvem merjenju vmesnega časa je imel skoraj šest sekund zaostanka, ki pa se je v cilju še nekoliko povečal, tako da je bil aktualni svetovni in olimpijski prvak na koncu deveti.

"Škoda, da nisem imel boljšega zaključka. Drugo leto nadaljujem." Foto: Damiano Benedetto/ICF

Savšek že nekoliko utrujen od vsega

Po finalu je bil Savšek razumljivo razočaran: "Že v zgornjem delu sem imel napako in dotik vrat. Ni se mi izšlo od starta. Potem sem želel nadoknaditi čas, a se mi je ves čas zatikalo na težjih kombinacijah, tako da sem še tam izgubljal dragoceni čas. Rezultatsko se mi ni najbolje izteklo. Letošnja sezona se res vleče, tako da sem počasi že utrujen od vsega. Škoda, da nisem imel boljšega zaključka. Drugo leto nadaljujem."

Zmagal je Italijan Raffaello Ivaldi, drugi je bil Nemec Franz Anton, tretji pa Španec Miquel Trave.

V skupnem seštevku svetovnega pokala med kanuisti je torej slavil Luka Božič (270 točk), ki je lani skupno zmago po nesrečnem spletu okoliščin izgubil prav v finalu serije, Benjamin Savšek je bil četrti (229 točk), Žiga Lin Hočevar 56. (14 točk), Nejc Polenčič 57. (11 točk), Juš Javornik pa 89. (2 točki).

Eva Terčelj Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Terčeljeva se je spopadala z boleznijo

V konkurenci kajakašic si je finalni nastop s petim časom polfinala zagotovila Eva Terčelj. Podobno kot Benjaminu Savšku se tudi njej finalni nastop ni posrečil. Najprej je naredila dotik na 12. vratih, ki ji je prinesel dve kazenski sekundi, nato je napačno preveslala 15. vrata, kjer je prejela 50 kazenskih sekund, na naslednjih vratih pa je naredila še en dotik. Skupni seštevek 54 kazenskih sekund jo je potisnil na končno 12. mesto.

"S polfinalno vožnjo sem zadovoljna, saj mi je res dobro uspelo. Pristop je bil dober, imela pa sem tudi tiste občutke, ki jih iščem skozi celotno sezono. V finalu mi je zmanjkalo nekaj moči. Od srednjega dela naprej so se dogajale napake. To je vse, kar sem danes lahko izvlekla. Nisem še povsem zdrava. Predvsem sem zadovoljna z uvrstitvijo v finale in možnostjo dati vse od sebe. Upam, da bo v prihodnje boljše," je povedala Eva Terčelj, ki se je že v dneh pred svetovnim pokalom spopadala z boleznijo, ki ji je pobrala moči.

V finalu je zmagala Avstralka Jessica Fox, druga je bila Avstrijka Corinna Kuhnle, tretja pa Poljakinja Klaudia Zwolinska.

V skupnem seštevku svetovnega pokala med kajakašicami je bila Eva Terčelj šesta (185 točk), Eva Alina Hočevar 21. (113 točk), Ajda Novak pa 27. (81 točk). Zmagala je Avstralka Jessica Fox (308 točk), druga je bila Nemka Elena Lilik (277 točk), tretja pa Poljakinja Klaudia Zwolinska (262 točk).

Popoldne kvalifikacije za kanuistke in kajakaše

Popoldne, z začetkom ob 14.45, kvalifikacije čakajo kanuistke in kajakaše. Nastopili bodo Lea Novak, Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar, Žiga Lin Hočevar, Martin Srabotnik in Peter Kauzer.

