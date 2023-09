Kako naprej? Počutil se je nekoliko starega.

Benjamin Savšek je prišel še do enega velikega uspeha v karieri, potem ko je še drugič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka. V pogovoru nam je nekoliko presenetljivo razkril, da se je ob dveh mladeničih na stopničkah počutil nekoliko starega. Kaj to pomeni za njegovo nadaljnjo kariero?

Benjamin Savšek, eden najboljših kanuistov zadnjih let, je od danes naprej aktualni svetovni in olimpijski prvak, kar uspe le redkim najboljšim športnikom. Benjamin Savšek je v svoji karieri osvojil praktično vse. V svoji nabito polni vitrini ima zlate medalje z vseh največjih tekmovanj. Manjka mu le še eno – zmaga v skupnem seštevku v svetovnem pokalu.

Benjamin Savšek z zlato medaljo s svetovnega prvenstva iz Londona Foto: Nina Jelenc

Ni vedno vse lepo

Danes je še drugič v karieri postal svetovni prvak, kar štirikrat je bil evropski prvak, medtem ko je bil na olimpijskih igrah v Tokiu zlat. Ob vseh teh posamičnih medaljah ima še kar nekaj medalj z ekipnih voženj, medtem ko je na stopničkah za svetovni pokal stal 18-krat. Kje Benjamin Savšek ob vseh teh uspehih še najde motivacijo?

"Motivacija je vedno, sploh za svetovna prvenstva in olimpijske igre. Enostavno mi ne zmanjka motivacije in poskušam čim večkrat podoživljati te občutke ob zmagi. Ni pa vedno vse lepo. Hitro se lahko zalomi kakšna vožnja, tako kot vožnja na zadnjem svetovnem pokalu v Španiji. Mislim, da me je ta tekma še dodatno motivirala, da mi uspe na svetovnem prvenstvu."

Foto: Nina Jelenc

Savšek ima že veliko izkušenj z največjih tekmovanj in še vedno ima ob štartu veliko adrenalina, ki ne deluje vedno pozitivno nanj. V vseh teh letih se je le navadil, da vso nervozo usmeri v napadalno vožnjo in da ta ne vpliva na njegov strah. Vesel je, da je ob vsem pritisku uspel ohraniti trezno glavo in da je imel svojo vožnjo dokaj pod nadzorom.

"Ni vse v motivaciji, ampak dejstvo je, da uživam v veslanju. Je pa res, da se počutim že malo starega. Predvsem danes na podelitvi, potem ko sta bila ob meni res mlada tekmovalca. Dokler bom še pri moči, bom z veseljem še naprej tekmoval, in motivacije ob takšnih uspehih mi zagotovo ne bo zmanjkalo."

Benjamin Savšek ob prihodu v cilj Foto: Nina Jelenc

Razmišljal je le, kako čim bolje opraviti s tekmovanjem

Benjamin je v Londonu nastopil že na olimpijskih igrah leta 2012, kjer je bil zelo blizu medalji, a ga je kot neizkušenega tekmovalca izdala nervoza. Leta 2015 je na svetovnem prvenstvu za pičle štiri stotinke izgubil zlato. Se mu je to v času letošnjega svetovnega prvenstva kdaj prikradlo v misli? "Ne, o tem ni nisem razmišljal. Razmišljal sem samo, kako moram tekmovati in da moram z nastopom opraviti čim bolje. Zdaj je lepo podoživljati za nazaj, ko vidim, kako se je zgodba skozi leta sestavljala."

Mu bo naslov svetovnega prvaka kaj pomagal pri uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu?

Pri kajaku in kanuju na divjih vodah lahko v slalomu na olimpijskih igrah nastopi le en kandidat iz države. Slovenija si je z zmago 36-letnega Ljubljančana že zagotovila mednarodno kvoto, medtem ko si novopečeni svetovni prvak še zdaleč ni zagotovil olimpijske vozovnice za Pariz. Čakajo ga še interne kvalifikacije, kjer je njegova velika konkurenca Luka Božič. Ta je bil po ponesrečeni današnji vožnji na koncu deseti.

"Upam, da bom na račun tega uspeha dobil kakšen bonus, oziroma si tega želim. Če sem iskren, ne vem čisto natančno. Vem, da se nekaj točkuje, ampak ne vem, kako je v primeru medalje. V to se še nisem toliko poglobil. Morda bom zdaj pogledal, kako stvari stojijo," nam je še za konec povedal nasmejani Savšek, ki ga letos čaka še zadnja tekma svetovnega pokala v Parizu na olimpijski progi.

Matjaž Savšek in Benjamin Savšek pred leti na tekmi v Tacnu Foto: Boštjan Boh

Oče se sprva ni upal veseliti

Eden večjih navijačev Benjamina Savška je tudi njegov oče Matjaž, ki je tudi tokrat spremljal tekmo in priznal, da je bilo hudo napeto. "Žal mi je za Luko (Božiča, op. p.), ampak takšen je šport. Pri Benjaminu, ko je pripeljal čez cilj, se nisem upal veseliti, ker sem videl zvezdico na 17 vratih (to pomeni, da so sodniki pregledovali, ali je Savšek naredil napako, op. p.). Že ko je peljal skozi vrata, se mi je zdelo malce čudno. A ko so zvezdico izbrisali, sem začel sprejemati čestitke in nazdravljati," je v smehu razlagal gospod Savšek.

Ko smo ga še vprašali, ali se je ob vseh uspehih njegovega sina navadil gledati največje tekme, nam je kot strela z jasnega odgovoril: "Ne, tega se ne moreš navaditi. Po mojem mnenju je vsaka tekma izziv zase. Nikoli ne veš, kaj bo, saj je ta šport res nepredvidljiv. Že od kvalifikacij naprej je napeto in že takrat smo nervozni, če bo prišel naprej. Finale, vsaj tako se mi zdi, pa je vedno loterija, saj vsi dajo vse od sebe."

Preberite še: