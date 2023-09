Brezkompromisni slovenski najstnik

Našel je prave nastavitve v čolnu. Foto: Damiano Benedetto

Žiga Lin Hočevar je na mladinskih tekmovanjih že lani, kot osnovnošolec, dosegal izjemne rezultate. Spomladi je presenetil, ko se je pri vsega 15 letih uvrstil v slovensko člansko reprezentanco. Na tekmah svetovnega pokala je pokazal nekaj lepih rezultatov, z mladinskega svetovnega in evropskega prvenstva pa se je vrnil s petimi odličji. Še najbolj je odmeval naslov svetovnega prvaka v kanuju enosedu.

Gimnazijec bo na članskem svetovnem prvenstvu nastopil v kar treh kategorijah (kanu, kajak, kajakaški kros) in ga je tudi zelo dobro začel. V kanuju se je v sredinih kvalifikacijah že po prvi vožnji uvrstil v polfinale, v četrtek pa ga že čakajo kvalifikacije v kajaku. Kaj pa nam je zaupal pred odhodom na največje letošnje tekmovanje?

Letos je postal mladinski svetovni prvak v kanuju enosedu. Foto: Damiano Benedetto

Ob vseh teh rezultatih ima mladenič iz Ljubljane zmagovalno miselnost. Na vsaki tekmi si želi zmagati in nič drugače ne bo na svetovnem prvenstvu, čeprav se zaveda, da medalja ni realen cilj.

"Odraščal sem skupaj s svojo sestro in vedno sem želel biti boljši od nje. Za svoja leta imam za seboj veliko tekem. Vedno sem želel zmagati, ker če si drugi, si prvi poraženec. Ne vem, ali je medalja realen cilj za letošnjo sezono, je pa to moj življenjski cilj. Naredil bom vse, da jo nekoč osvojim. Poskusil bom tudi letos. Vem, da je to težko uresničljivo, ampak zakaj pa ne."

Našel je prave nastavitve

Na članskih tekmah je spoznal, da je konkurenca višja vsaj za dve ravni. Z rezultati na tekmah svetovnega pokala ni ravno zadovoljen, a ne zato, ker ne bi bil dovolj dober, ampak ker je imel napačne nastavitve v čolnu in ker se je narobe loteval tekem.

"Štirikrat sem prišel v polfinale, kar je dokaz, da sem zelo konstanten, ampak v polfinalu nisem pokazal voženj, kot bi si jih želel. Že pri prvi mladinski tekmi, ko sem zamenjal nastavitve, je šlo zelo dobro. Medalja na mladinskem evropskem prvenstvu je zelo lep dosežek. Nekateri garajo več let in nekateri je nikoli ne osvojijo … Meni je to uspelo dvakrat zapored in zato sem zelo zadovoljen," je razlagal Žiga Lin.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V London je odšel z visokimi pričakovanji

Spomnil se je tudi svetovnega prvenstva v Krakovu, kjer je postal mladinski svetovni prvak, v kategoriji do 23 let pa je najboljšega prehitel za dobri dve sekundi in bi tudi tam zmagal z veliko prednostjo. "Mislim, da sem letos zelo dobro pripravljen. V London odhajam z visokimi pričakovanji, ampak bomo videli, kako bo šlo. Menim, da bom v Londonu zelo dobro pripravljen, ampak vseeno je treba vedeti, da je to tekmovanje dve ravni višje."

"Najprej je treba priti v polfinale, kar ni mačji kašelj." Foto: Damiano Benedetto

Če bo v finalu, bo napadal medaljo

Na progi v Londonu je opravil že kar nekaj treningov in jo zelo dobro pozna, a ne tako kot njegovi izkušeni reprezentančni kolegi Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Luka Božič … Predvsem si želi, da mu uspe tekoča in hitra vožnja.

"Najprej je treba priti v polfinale, kar ni mačji kašelj. V mladinski konkurenci sem tako suveren, da to ni težava. V članski konkurenci je druga raven in hitro se najde 30 kanuistov, ki se lahko prebijejo v polfinale. Sprva se bom poskušal uvrstiti v polfinale, če pa bom v finalu, bom napadal medaljo. Tam nimaš veliko izgubiti."

