To je zdaj pozabljeno #video

Foto: Bojan Puhek

Kajakaš in kanuisti na divjih vodah so bili pred enim mesecem v povsem nezavidljivem položaju, potem ko so zadnje poplave povsem razdejale breg tacenskega poligona, sama proga pa jo je po besedah nekaterih še dobro odnesla. Takrat so vsi najboljši tekmovalci zavihali rokave, si nadeli rokavice in pomagali pri pospravljanju razdejanja. Kmalu po tistem je na tacenski progi že stala nekoliko improvizirana proga, na kateri so lahko naši najboljši nemoteno trenirali.

Zadnja tekma svetovnega pokala v Španiji je pokazala, da so naši najboljši v izjemni formi. Še posebej se je izkazal Peter Kauzer, ki je pri svojih 39 letih vse "mladce" pustil za seboj. Hrastničan po prvem delu sezone ni bil najbolj zadovoljen, a zdaj mu je čoln vendarle stekel.

Kauzerju je dvomesečni premor prav prišel

"Ni mi uspelo prebiti finalnega praga, deloma zaradi kazenskih sekund in tudi zaradi zdravstvenih težav, ki sem jih imel. To je zdaj pozabljeno. Doma sem se spočil, saj smo imeli dvomesečni premor in dobro sem se pripravil na drugi del sezone. Na koncu, ko prideš na prvo tekmo, niti ne veš, ali si v pravi formi. Z zmago v Španiji sem sam sebi dal dodatno potrditev, da sem še vedno hiter in da sem na pravi poti," je uvodoma povedal eden najboljših kajakašev zadnjih let, ki je bil v svoji karieri že dvakrat svetovni prvak v posamični konkurenci.

Kauzer je leta 2015 že tekmoval na svetovnem prvenstvu v Londonu. Takrat je končal na četrtem mestu. "Lepo mi je tam veslati. Da, takrat sem bil tik pod stopničkami, ampak ne smemo pozabiti, da je bila tisto moja sezona, ko sem se vračal po hudi poškodbi. Takrat je bil cilj kolajna, ampak tudi četrto mesto je bilo v redu."

Beni ima na London lepe spomine

Lepše spomine na prvenstvo iz leta 2015 ima kanuist Benjamin Savšek, aktualni olimpijski prvak. Beni, kot ga kličejo v divjevodaških vrstah, je bil takrat posamično drugi, na ekipni tekmi pa je bil tretji.

"Že dolgo je tega, a spomini so še vedno lepi. Zelo malo mi je zmanjkalo do zlate medalje, ampak tudi srebrna medalja je bila vrhunski dosežek. Tudi letos tja odhajam z željo po dobrem rezultatu in vrhunskem rezultatu. Proga je divja in mi ustreza. Takšne proge so meni všeč in upam, da mi tudi čoln steče," je povedal 36-letni ljubljanski kanuist.

Foto: Bojan Puhek

Z lepo popotnico v London odhaja tudi Luka Božič, slovenski kanuist, ki je bil na zadnji tekmi v Španiji drugi. Primorski kanuist pa se letos lahko pohvali z zmago v svetovnem pokalu v domačem Tacnu.

"Popotnica je dobra, ampak čez deset dni bo šlo vse znova. Predvsem si želim takšnih voženj oziroma takšne tekme, kot sem jo zgradil v Španiji. Tam sem dobro veslal in to želim pokazati tudi v Londonu."

Eva Terčelj bo tekmovala v dveh disciplinah. Foto: Bojan Puhek

Eva Terčelj ima dvojni program, a prednost ima slalom

V ženskem delu reprezentance je najbolj izkušena Eva Terčelj, ki je leta 2019 postala svetovna prvakinja. Letos ji je na tekmah svetovnega pokala malo zmanjkalo za vrhunski rezultat, a Terčeljeva je večkrat pokazala, da je tekmovalka za velike tekme. Ljubljančanka nastopa tudi v kajak krosu, ki je nova olimpijska disciplina.

"V obeh disciplinah poskušam čim bolje tekmovati. Kot sem že večkrat dejala, sem na tekmovanjih še vedno bolj osredotočena na slalom. Tekme v krosu pa jemljem kot najboljši trening. Na svetovnem prvenstvu je cilj, da najboljše nastopim v slalomu. Kros je na sporedu zadnji dan. Tudi tam se bom potrudila in dala vse od sebe."

Poleg omenjenih na prvenstvo potujejo še mladinski svetovni prvak Žiga Lin Hočevar, ki bo nastopil tako v kajaku, kanuju kot tudi v krosu, Martin Srabotnik, Eva Alina Hočevar, ta bo kot njen brat tudi tekmovala v obeh disciplinah, Alja Kozorog, Lea Novak, Ajda Novak, v krosu pa še Tine Kancler in Vid Kuder Marušič.

Podpredsednik uprave Telekoma Slovenije mag. Boštjan Škufca Zaveršek in Peter Kauzer. Foto: Bojan Puhek

Naše najboljše tekmovalce in tekmovalke na divjih vodah je pozdravil tudi podpredsednik uprave Telekoma Slovenije mag. Boštjan Škufca Zaveršek. Dejal je, da je Telekomu Slovenije v veselje, da lahko podpirajo slovenske športnike, ob tem pa Petru Kauzerju čestital za zadnji uspeh na svetovnem pokalu v Španiji.

