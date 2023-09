V kajakaškem krosu najboljši Slovenec Kuder Marušič

Zadnji dan svetovnega pokala v Španiji so bile na vrsti tekme v kajakaškem krosu. V prvem delu tekmovalnega programa so potekale kvalifikacijske vožnje na čas, v glavni del tekmovanja so od Slovencev napredovali kajakašica Eva Terčelj ter kajakaša Vid Kuder Marušič in Tine Kancler.

V izločilnih bojih se je najdlje prebil Kuder Marušič, ki je obstal v polfinalu in na koncu zasedel osmo mesto. V osmini finala in v četrtfinalu je ciljno linijo prečkal tik za končnim zmagovalcem Janom Rohrerjem iz Švice.

Na 11. mestu je končal Kancler, ki je obstal v četrtfinalu. V ženski konkurenci je v izločilnih bojih nastopila Terčelj, ki pa je po tretjem mestu v sedmi skupini osmine finala obstala v tej fazi tekmovanja in bila na koncu 21.

Ajdi Novak je napredovanje v glavni del tekmovanja ušlo zaradi napake na kvalifikacijski progi, prav tako pa je v kvalifikacijskih vožnjah na čas obstal tudi Žiga Lin Hočevar.

V ženski konkurenci je zmagala Nemka Elena Lilik, druga je bila Britanka Kimberely Woods, tretja pa še ena Nemka Ricarda Funk. Med kajakaši je zmagal Rohrer, drugi je bil olimpijski prvak iz Ria de Janeira Joseph Clarke, tretji pa mladi francoski tekmovalec Anatole Delassus.

Naslednja postaja za slalomiste na divjih vodah bo London, kjer bo med 19. in 24. septembrom potekalo svetovno prvenstvo in olimpijske kvalifikacije.