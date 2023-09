Božič nagrajen za najboljšo vožnjo sezone

Luka Božič je v Pirenejih priveslal do drugih stopničk na tekmah za svetovni pokal v sezoni 2023. Junija je bil najboljši v Tacnu, tokrat pa je na olimpijski progi iz leta 1992 priveslal do drugega mesta. Primorec je bil najboljši v četrtkovih kvalifikacijah, v polfinalu pa je bil sedmi, tako da je v finalu štartal med prvimi. S progo je opravil zelo dobro. Na vodilnem mestu je vztrajal vse do predzadnjega tekmovalca, Italijana Raffaela Ivaldija, ki je v cilju postavil sekundo boljši čas od Božiča. Na tretje mesto se je uvrstil Slovak Marko Mirgorodsky.

Luka Božič Foto: Nina Jelenc "Res sem zadovoljen z vožnjo, takšne v letošnji sezoni še nisem pokazal. Napadalna vožnja prinese manjše napake. Meni se je primerila povsem na koncu, žal sem imel dotik. Vseeno sem vesel, pred svetovnim prvenstvom upam, da bo šlo tako tudi naprej," je povedal Luka Božič. "Vedno je lepo stati na stopničkah, še posebej tu v Seu. Vožnja je bila napadalna, tekoča. Napaka me je stala zmage, kot že nekajkrat v Seu. Vedno imam zelo dobre čase, pa naredim napako, ki me stane še višje uvrstitve. Glede na to, kakšno sezono imam za seboj, sem danes lahko zadovoljen. Želim si dobro spočiti in se pripraviti na svetovno prvenstvo, ki prihaja čez 14 dni."

Božič v Španiji že tradicionalno odlično tekmuje. To je njegova četrta kolajna na tekmah za svetovni pokal na reki Segre, saj je leta 2018 zmagal v kanuju enosedu, lani bil tretji, leta 2013 pa je bil bronast tudi v dvosedu s Sašem Taljatom. Ob tem je leta 2019 osvojil bron na svetovnem prvenstvu v enosedu, na SP leta 2009 pa kolajno bronastega leska v kanuju dvosedu.

Benjamin Savšek Foto: Nebojša Radović Precej manj zadovoljen je olimpijski prvak Benjamin Savšek, ki mu je napredovanje v finale ušlo v povsem zadnjem delu proge. Tam je zgrešil vratca, tako da so mu sodniki najprej že prisodili 50 kazenskih sekund, a je Ljubljančan vrata ponavljal, naredil dotik, tako da je prejel dve kazenski sekundi, ob tem pa zaradi ponavljanja vrat še dodatno izgubil dragocene sekunde. Na koncu je bil 29.

"Res se mi spodnji spet ni izšel. Na zadnjih dveh tekmah za svetovni pokal tu v Seu se mi ni izšla zadnja kombinacija, na padcu so se mi dogajale napake. Nisem zmogel odpeljati. Rezultatsko sem razočaran, to je del športa. A moram iti naprej, čakata me še dve najpomembnejši tekmi sezone. Treba se bo sestaviti in napredovati. Razočaran sem, ker sem želel držati dober rezultat v skupnem seštevku svetovnega pokala, s tem rezultatom pa si bom pozicijo zelo poslabšal. Na zadnjih dveh tekmah bo treba odpeljati boljše in delal bom na tem, da se mi izide," je povedal Savšek.

Alja Kozorog Foto: Nina Jelenc V polfinalu kanuistk smo imeli le eno predstavnico, in sicer Aljo Kozorog. Slednja je že v zgornjem delu proge naredila dotika in s štirimi kazenskimi sekundami se ji ni uspelo prebiti v finale. Preizkušnjo je zaključila na končnem 22. mestu. "Zadovoljna sem z deli veslanja. Zagotovo je težko startati, po prvem delu sezone nisem imela prav veliko zaupanja vase. Vesela sem, da sem se uspela pobrati in da mi je uspela lepa vožnja, čeprav z dotiki. Kakor v vseh polfinalih letos. Morala bom analizirati, ni pa vse slabo, bile so tudi dobre stvari," je povedala Alja Kozorog.

V finalu je bila najboljša Avstralka Jessica Fox, ki je na pohodu proti novi zmagi niso ustavile niti štiri kazenske sekunde. Drugo mesto je osvojila Nemka Andrea Herzog, svetovna prvakinja s te proge v sezoni 2019, tretje pa Britanka Kimberley Woods.

V soboto se svetovni pokal nadaljuje s polfinalnimi in finalnimi vožnjami kajakašic in kajakašev. V polfinalu bodo veslali Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar, Ajda Novak, Peter Kauzer in Niko Testen.