Na generalki za olimpijske igre na prizorišču, kjer bo čez eno leto potekala največja športna prireditev, je kajakašica Mia Medved na olimpijski 500-metrski razdalji prišla do nastopa v finalu A. V četrti polfinalni skupini je bila druga, pred njo se je uvrstila le Nizozemka Selma Konijn, kar je Primorki prineslo napredovanje. V odločilnem nastopu tega tedna v Franciji je nato v močni konkurenci zasedla osmo mesto. Zmage se je veselila Novozelandka Aimee Fisher, svetovna prvakinja na 500-metrski razdalji iz leta 2021.

V polfinalu kajakašev na 1.000 metrov se je za uvrstitev v finale pomeril Jošt Zakrajšek, ki je v svoji skupini v cilj prišel kot šesti, kar je pomenilo napredovanje v finale B. V zadnjem nastopu v Parizu je ciljno linijo preveslal kot četrti, kar je pomenilo končno 12. mesto. V finalu A je nastopilo osem tekmovalcev, saj so na tokratnem svetovnem pokalu in generalki za OI veljala enaka pravila kot bodo v uporabi na olimpijskih igrah. V finalu A sta za dvojno madžarsko zmagoslavje poskrbela Balint Kopasz in Adam Varga.

Že v petek dopoldne sta še enkrat več v letošnjem letu dobro nastopila Anže Pikon in Matevž Manfreda. Mladi kajakaški dvojec je na 500 metrov v polfinalu zasedel peto mesto in se tako uvrstil v finale B. Boj za kolajne so si priborile najhitrejše tri posadke polfinalne skupine. V malem finalu sta v cilj priveslala kot peta, kar pomeni, da bosta tekmo svetovnega pokala zapustila s končnim 13. rezultatom. Zmago v finalu A sta si priborila Nemca Max Rendschmidt in Jacob Schopf.