Peter Kauzer, slovenski kajakaš na divjih vodah, je na tekmi svetovnega pokala v Seu d'Urgellu v kajaku zmagal in se veselil novega velikega uspeha. To je bila zanj že 13. zmaga v svetovnem pokalu, na tej progi pa je leta 2009 tudi prvič postal svetovni prvak .

Peter Kauzer v kajaku in kanuju na divjih vodah velja za najizkušenejšega tekmovalca. Hrastničan, ki bo prihodnji teden praznoval svoj 40. rojstni dan, je na tekmi v Španiji zmagal tekmo svetovnega pokala in dokazal, da še vedno sodi v sam svetovni vrh.

Kauzer na začetku sezone ni najbolje tekmoval, imel je tudi nekaj zdravstvenih težav, ki pa so očitno že pozabljene. Kot je povedal po zmagi, mu je zadnji tekmovalni premor prišel prav in se je iz prvega dela sezone tudi nekaj naučil. Prav tako pa je ta zmaga zelo dobra popotnica za prihajajoče svetovno prvenstvo v Londonu.

"To so dobri temelji za svetovno prvenstvo, ki sledi čez dva tedna." Foto: Jure Lenarčič

"Tega nisem pričakoval, če sem iskren. Začetek sezone je bil slab, saj se nisem uspel uvrstiti v finale. V premoru sem si rekel, da ko bom v finalu, želim dokazati, da sem še vedno vrhunski. Danes sem bil zadovoljen z napredovanjem in lepo polfinalno vožnjo. V finalu sem želel pokazati še več in na koncu je bilo dovolj za še eno zmago tu, v La Seu. To je eno izmed mojih najljubših prizorišč. Zelo sem vesel," je bil prvi odziv Petra Kauzerja.

"To so dobri temelji za svetovno prvenstvo, ki sledi čez dva tedna. Pokazal sem, da sem v dobri formi in da sem se nekaj naučil iz napak v prvem delu sezone. Vesel sem, da se je tako začelo, in upam, da bom prikazoval takšne vožnje v naslednjih dveh tednih," je še dodal Hrastničan, ki je na prizorišču tokratnega svetovnega pokala zdaj zmagal že tretjič, ob tem pa tu osvojil še tri bronaste kolajne na tekmah za svetovni pokal.

Kauzer je s finalno progo opravil brez napak v času 89,36 sekunde, kar je bilo na koncu 1,08 sekunde hitreje od Britanca Josepha Clarka. Tretji je bil Čeh Vit Prindiš z zaostankom 1,54 sekunde. Oba tekmeca sta imela po dve sekundi pribitka zaradi dotika vratc.

Niko Testen je obstal v polfinalu

V polfinalu je nastopil tudi Niko Testen, ki se je med najboljšo štirideseterico uvrstil z enajstim časom kvalifikacij. V soboto mu žal ni uspelo ponoviti petkovega nastopa. Prvi dotik na progi je imel v 12. vratih, še večja napaka pa se mu je pripetila tik pred ciljem, pri vratih številka 20, kjer je prejel 50 kazenskih sekund, kar je pomenilo konec možnosti za uvrstitev v finale in vrhunsko uvrstitev. Ko je priveslal v cilj, je bil 30., a preostalih deset tekmovalcev, ki so še nastopili za njim, ni delalo velikih napak, tako da je Testen svetovni pokal v La Seu končal na začelju polfinalistov kot 40.

Eva Terčelj je bila na koncu 16. Foto: Nebojša Radović

Brez slovenske kajakašice v finalu

V ženski konkurenci so bile na startu polfinala vse tri slovenske kajakašice, a se žal nobeni ni uspelo uvrstiti med finalistke. Najvišje je bila Eva Terčelj, svetovna prvakinja iz leta 2019, ki pa tokrat v Pirenejih ni prikazala vožnje, kakršne je sposobna. Z dvema dotikoma in zaostankom osmih sekund za vodilno kajakašico polfinala Španko Maialen Chourraut je zasedla končno 16. mesto. Eva Alina Hočevar je s progo opravila brez dotikov, a prav tako ni bila dovolj hitra, tako da je bila 19. Ajda Novak je četrto tekmo za svetovni pokal sklenila na 22. mestu, potem ko je imela dva dotika in posledično štiri kazenske sekunde.

V finalu je bila najboljša Slovakinja Eliška Mintalova, lanskoletna evropska prvakinja, za katero je to prva zmaga v karieri na tekmah za svetovni pokal. V finalu je za pičlih šest stotink prehitela serijsko zmagovalko Jessico Fox iz Avstralije, tretja pa je bila Italijanka Stefanie Horn, s katero si je Mintalova lani delila naslov evropske prvakinje.

V nedeljo je na sporedu kajakaški kros

V nedeljo bodo na sporedu še tekmovanja v kajakaškem krosu. Na startni listi so Ajda Novak, Eva Terčelj, Vid Kuder Marušič, Tine Kancler in Žiga Lin Hočevar.

