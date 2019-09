Se še spomnite, kaj je Peter Kauzer povedal pred desetimi leti? #video

Pisalo se je leto 2009, ko je Peter Kauzer prvič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka, in to na progi, na kateri bo tudi ta teden potekalo svetovno prvenstvo. Vas zanima in želite videti, kaj je ob takratnem naslovu povedal Hrastničan, ki je bil takrat star 26 let?

Kot je pred časom povedal že sam Peter Kauzer, se je zavedal, da je bil pred desetimi leti za razred boljši od vseh svojih tekmecev, a je to moral pokazati na progi. Kajak in kanu na divjih vodah velja namreč za precej nepredvidljiv šport, a Peter je takrat dokazal, da je dejansko najboljši, daleč najboljši. V spodnjih videoposnetkih lahko med drugim opazite, kako se je tehnika veslanja v tem času spremenila. Kauzer je vse do danes ohranil stik z najboljšimi, njegovi cilji pa so danes še vedno isti.

Danes so na svetovnem prvenstvu na sporedu ekipne vožnje, kjer imajo naši tekmovalci velik možnosti za odličja. Ob 9. uri so s tekmami začeli v slalomu, ob 14.30 pa bodo še ekipne spustaške tekme.

Danes 36-letni Hrastničan je takrat zmagal z razliko dveh sekund in petih stotink, kar je v današnjem kajaku prava redkost. "Ne morem verjeti, mogoče bo še vse skupaj prišlo za mano. Izredno vesel sem, da mi je končno uspela vožnja v finalu, ko je bilo to najbolj potrebno," je takoj po prihodu iz vode komaj zbiral misli Kauzer.

"Lepo je sredi Španije slišati slovensko himno"

Petra smo pred kamero povabili tudi po razglasitvi, ko je okoli vratu imel svojo prvo zlato medaljo s svetovnih prvenstev. Takrat je svoje mislil že nekoliko zbral. "V redu, ne!? Izredno sem vesel. Lepo je bilo sredi Španije slišati slovensko himno, sploh meni v čast," so bile njegove besede in takrat je že dejal, da je bilo v to medaljo vloženega veliko truda.

"Dejstvo je, da je bil to dolgoleten trud. Že pred tem sem bil v igri, ampak sem moral psihološko dozoreti. Zdaj sem in osvojil sem naslov svetovnega prvaka," je leta 2009 razlagal Peter Kauzer, ki je bil po prihodu v cilj vesel, da je sploh prišel do medalje. Veselje je bilo na koncu še toliko večje, ker je bila ta zlata.

Peter Kauzer je v letošnjem svetovnem pokalu skupno zasedel 2. mesto. Foto: Nina Jelenc

Kauzer se je novega posamičnega naslova svetovnega prvaka veselil leta 2011 v Bratislavi. Na progi, ki mu je od nekdaj pisana na kožo. Sledil je nekajletni premor, nato je leta 2017 osvojil tretje mesto v francoskem Pauju. V njegovi bogati karieri je češnja na vrhu torte zagotovo srebrna medalja na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru. Eden najboljših kajakašev zadnjih let pa je tudi eden glavnih kandidatov za nastop na OI v Tokiu leta 2020. Te bi bile zanj že četrte.