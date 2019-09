Peter Kauzer odkrito: Moj osebni cilj je medalja #video

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so zadnji konec tedna končali s tekmami svetovnega pokala, a daleč od tega, da je za njih konec sezone. Konec meseca jih v Španiji čaka svetovno prvenstvo, ki bo tokrat še bolj pomembno. Tam se bodo namreč lovile olimpijske kvote. Slovenska ekipa tja odhaja kot ena najmočnejših reprezentanc, na čelu s Petrom Kauzerjem, Luko Božičem, Benjaminom Savškom, Evo Terčelj …

Veliko jih ima lepe spomine na Španijo

V vodstvu kajakaške zveze nikoli niso pritiskali na tekmovalce, a je Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije, odkrito priznal, da glede na letošnje rezultate, ne morejo pričakovati nič drugega kot borbo za medalje. Peter Kauzer, Luka Božič in Eva Terčelj so v skupnem seštevku svetovnega pokala končali na drugem mestu, seveda pa ne gre spregledati naslov evropskega prvaka Benjamina Savška.

La Seu d'Urgell je kraj, na katerega imajo našo tekmovalci lepe spomine. Peter Kauzer je tam pred desetimi leti prvič postal svetovni prvak, Luka Božič je prav tako pred desetimi leti s Sašem Taljatom v dvojcu bil tretji, medtem ko je Eva Terčelj tam dosegla svojo edino zmago v svetovnem pokalu in doživela krst na članskih svetovnih prvenstvih. Skratka, obetamo si lahko precej pester konec septembra, ko bo na sporedu svetovno prvenstvo od 25. do 29. septembra.

"To tekmo jemljem še kot eno tekmo v moji karieri in ne kot olimpijske kvalifikacije, da bi s tem čutil še dodatno težo tekmovanja." Foto: Sportida

Čeprav proga ni tako divja, mu ustreza

Med najbolj izkušenejšimi v reprezentanci je Peter Kauzer, ki ima v lasti že dva naslova svetovnega prvaka. Kljub svojim zrelim športnim letom, je 35-letni Hrastničan še zdaj v stiku z vrhom in meša štrene veliko mlajšim tekmovalcem. Marsikdo bi si verjetno želel, da naš kajakaški as veslo postavi v kot, a kot kažejo njegovi rezultati, ga bomo na brzicah spremljali še kar nekaj časa.

"To tekmo jemljem še kot eno tekmo v moji karieri in ne kot olimpijske kvalifikacije, da bi s tem čutil še dodatno težo tekmovanja. Počutim se dobro in v Seu d'Urgellu sem dosegel enega največjih uspehov, progo zelo dobro poznam. Ne glede na to, da ni preveč divja proga, mi ustreza, ne vem zakaj. Morda zato, ker se tam počutim tako kot da sem na dopustu. Španci so tudi zelo v redu narod, kar mi ustreza," je na novinarski konferenci povedal, ki je med drugim priznal, da je njegov cilj medalja.

Bo imela Eva Terčelj razlog na smeh tudi na svetovnem prvenstvu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Velik korak naprej je v letošnji sezoni naredila tudi kajakašica Eva Terčelj, ki se je na tekmah svetovnega pokala dvakrat uvrstila na stopničke in od petih tekem bila kar štirikrat v finalu (med prvih deset tekmovalk op. p.). Eva posamičnih stopničk s svetovnega prvenstva še nima, a glede na njene rezultate, ima letos lepe možnosti.

"Letos sem bila zelo konstantna. Vedno sem se uvrščala v finala, kar je bila lepa potrditev in vlivanje dodatne samozavesti, da smo dobro delali in da gremo v pravo smer. Podobno si želim tudi na svetovnem prvenstvu. Pravzaprav želim uporabiti izkušnje, ki sem jih pridobila letos in na svetovnem prvenstvu prikazati vrhunsko vožnjo."

Luka Božič je imel letos na tekmah svetovnega pokala sanjsko sezono. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Pokazal je na svetovnem pokalu, zdaj si želi še na svetovnem prvenstvu

Za Luko Božiča bi lahko rekli, da ima v svetovnem pokalu sanjsko sezono. Trikrat je stal na stopničkah in vsakokrat na letošnjih tekmah svetovnega pokala bil v finalu. To je več kot dobra napoved, da do velikega uspeha pride tudi na svetovnem prvenstvu v Španiji.

"Na Seu'd Urgell imam lepo spomine. Tako deset let nazaj, kot tudi lani. Predvsem se želim svetovnega prvenstva lotiti tako, kot sem se lotil letošnje sezone. Na svetovnem pokalu sem pokazal, da sem med najboljšimi kanuisti in to želim pokazati tudi na svetovnem prvenstvu," je bil jasen primorski kanuist.

Poleg Petra Kauzerja, bosta med kajakaši nastopila še Niko Testen in Martin Srabotnik. Med kajakašicami bosta Evi Terčelj družbo delali Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, med kanuisti bodo veslali Luka Božič, Benjamin Savšek in Anže Berčič, med kanuistkami pa Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak.

Nejc Žnidarčič, bo eden najmočnejših slovenskih orožij na svetovnem prvenstvu. Foto: Nina Jelenc

Zelo močna orožja tudi v sprintu

Tudi tokrat bo vzporedno potekalo tudi svetovno prvenstvo v šprintu, kjer imajo slovenski tekmovalci veliko možnosti za medalje. Eden glavnih adutov je Nejc Žnidarčič, ki ima iz največjih tekmovanj že kopico medalj in je tudi letos v izjemni formi. Poleg Nejca Žnidarčiča bodo slovenske barve branili še Anže Urankar, Simon Oven, Tim Novak, medtem ko bo med kanuisti nastopil Blaž Cof.