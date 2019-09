Božič in Terčeljeva za konec na stopničkah, v skupnem seštevku druga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanuist Luka Božčič, ki se je za las prebil v finale, je zadnjo tekmo končal na tretjem mestu in na drugem v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Kanuist Luka Božčič, ki se je za las prebil v finale, je zadnjo tekmo končal na tretjem mestu in na drugem v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Nina Jelenc

Slovenski kanuist v slalomu na divjih vodah Luka Božič je bil na zadnji tekmi svetovnega pokala v Pragi tretji in je svetovni pokal končal na skupno drugem mestu, le dve točki za zmagovalcem sezone in tekme na Češkem Matejem Benušem. Do tretjega mesta je prišla tudi kajakašica Eva Terčelj, ki je svetovni pokal, podobno kot Božič, končala na drugem mestu. Pred njo je bila le zanesljiva zmagovalka Prage Avstralka Jessica Fox.