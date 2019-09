Kauzer za polfinale potreboval dve vožnji

Na zadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi so se kajakaši in kanuisti v kvalifikacijah potegovali za uvrstitev v polfinale. Od 12 slovenskih čolnov si jih je 11 uvrstilo v polfinale.

Najbolj pomembno je, da se kvalifikacije uspešno prebrodili Luka Božič, Benjamin Savšek, Peter Kauzer in Eva Terčelj, ki so pred zadnjo tekmo vsi še v igri za visoka mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala, v polfinalu pa bodo veslali še Anže Berčič, Eva Alina Hočevar ter Lea Novak v kanuju in Niko Testen, Martin Srebotnik, Hočevarjeva ter Ajda Novak v kajaku. Izpadla je le kanuistka Alja Kozorog.

"Vedno sem dobro vozil, a nikoli ni šlo brez velike napake"

Luka Božič v Pragi še nikoli ni dosegel vrhunskega rezultata. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida "Včasih zna biti ta prvi korak izredno zahteven. Danes se nisem najbolje počutil na progi, a sami občutki v čolnu pa so bili kar dobri, tako, da upam, da bom lepo gradil tekmo naprej, da se bom dobro pripravil na jutrišnji finale," je po kvalifikacijah dejal Božič, ki v Pragi še nikoli ni dosegel vrhunskega rezultata.

"Vedno sem dobro vozil, a nikoli ni šlo brez velike napake. Mislim pa, da sem letos tukaj čisto v drugačni vlogi. Z boljšo pripravljenostjo in boljšim čolnom. Jaz mislim, da bo šlo v redu tudi v naslednjih dneh," je optimist Božič, vodilni v svetovnem pokalu, ki je kvalifikacije končal na 14. mestu, progo je prevozil brez dotika.

"Moja današnja naloga je bila, da se kvalificiram naprej"

Benjamin Savšek: Ker se gre za skupni seštevek svetovnega pokala, sem še dodatno motiviran. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Za skupno zmago in 3.900 evrov nagrade se zaradi dvojnih točk na zadnji tekmi bori trenutno petouvrščeni Savšek. V kvalifikacijah je bil mesto pred Božičem, pridelal pa si je kar štiri kazenske sekunde.

"Moja današnja naloga je bila, da se kvalificiram naprej. Mislim, da sem lahko zadovoljen, jutri pa bom moral malo bolj paziti na dotike. Proga mi ustreza, na njej sem dosegel že nekaj lepih rezultatov. Ker se gre za skupni seštevek svetovnega pokala, sem še dodatno motiviran. Nimam pa kakšnih posebnih kalkulacij. Moram odveslati, kakor najbolj znam, potem pa bomo videli, kaj mi lahko to prinese. Seveda pa upam, da lahko svetovni pokal tudi dobim," je svoja razmišljanja pred zadnjo tekmo svetovnega pokala predstavil aktualni evropski prvak Savšek.

Berčič in Terčeljeva za las

Polfinale najboljših 20 je za las ujel tudi Berčič, enako pri dekletih velja za Terčeljevo, tretja v skupnem seštevku je z dvema kazenskima sekundama dosegla 19. čas. Od slovenskih kajakašic je bila najhitrejša Hočevarjeva, brez kazenskih sekund je zabeležila 15. čas. Novakova je bila za uvrstitev med najboljših 20 prepočasna, a je nato uspešno opravila popravni izpit, če je imela v prvi vožnji nekaj smole, je bila srečnejša po drugi, saj se je v polfinale uvrstila kot zadnja.

Hočevarjeva je nato nastopila še med kanuistkami, v prvi vožnji tako kot kolegici Novakova in Kozorogova ni bila uspešna, v drugo ji je šlo bolje, kar velja tudi za Novakovo. Obe sta napredovali, Kozorogova pa ne.

Eva Terčelj je z dvema kazenskima sekundama dosegla 19. čas. Foto: Urban Meglič/Sportida

Kauzerju se je v prvi vožnji ponesrečilo, nato ...

V prvi kvalifikacijski vožnji sta svojo nalogo dobro opravila Testen in Srabotnik, po pribitku štirih sekund pa se je ponesrečilo Kauzerju, ki pa je reči na svoje mesto postavil v drugi vožnji, čeprav ga to ni spravilo v dobro voljo. Predvsem ga je motilo, da je za uvrstitev v polfinale potrošil skoraj ves dan.

"Ne vem, po dveh ali treh letih, če ne še več, sem moral čakati na drugo vožnjo. Nisem navajen tega. Že na prvo je bilo potrebno dolgo časa čakati. Bil sem naveličan čakanja, zaspan, slabo sem se počutil, popoldanske tekme mi enostavno ne ustrezajo. V prvi vožnji sem še nekaj poizkušal, v drugi pa sem se enostavno zapeljal dol. Nisem se dosti trudil, vedel sem, kakšen čas moram doseči. Na koncu lahko rečem, da ni važno, kateri si v kvalifikacijah, to je pomembno le za startno listo. In zdaj bom startal malo prej, kar je mogoče celo bolje, imel bom čas, da se spočijem pred finalom, v katerega verjamem, da se bom uvrstil," je po kvalifikacijah dejal Hrastničan.

Kauzerju proga v Pragi ne ustreza najbolje, čeprav je lani na njej postal evropski prvak, bolj kot to pa, kot sam pravi, pa ga moti, da so Čehi kot domačini na njej zelo težko premagljivi, saj jo poznajo do zadnjega kotička: "Zato o zmagi ne razmišljam, verjamem pa, da lahko pridem do stopničk."

