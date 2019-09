Kar trije Slovenci v igri za visoke uvrstitve v skupnem seštevku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slalomisti na divjih vodah so letos že nastopili na štirih od petih tekem svetovnega pokala, v skupnem seštevku pa so pred finalom, ki ga bo ta konec tedna gostila Praga, uvrščeni na najvišjih mestih. Kanuist Luka Božič trenutno v skupnem seštevku namreč vodi, kajakaš Peter Kauzer je drugi, kajakašica Eva Terčelj pa tretja.

Zelo dobri rezultati, med drugim tudi dve uvrstitvi na zmagovalni oder, so na najvišje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala pred zadnjim dejanjem v Pragi popeljali Božiča. Primorec je z uvrstitvami povsem pri vrhu na tekmah v Londonu, Bratislavi, Tacnu in Markkleebergu zbral 187 točk, drugouvrščeni Slovak Matej Benuš pa je trenutno pri 169 točkah.

Blizu najboljši trojici je tudi Benjamin Savšek, trenutno peti kanuist svetovnega pokala, ki je zbral 158 točk. Anže Berčič je s 97 zbranimi točkami dvanajsti.

Peter Kauzer ima še odprto pot do prvega mesta. Foto: Sportida

Med kajakaši je najvišje uvrščeni Slovenec po štirih tekmah Kauzer, ki ima 178 točk, in je trenutno drugi. Vodi Čeh Jiri Prskavec, ki ima 199 točk. Niko Testen ima 112 točk in je dvanajsti, Martin Srabotnik pa je trenutno 18. (89 točk).

V konkurenci kajakašic vodi Avstrijka Corinna Kuhnle, ki ima 180 točk, sledita pa ji Nemka Ricarda Funk in Eva Terčelj, ki imata obe po 165 točk. Na drugo mesto je sicer uvrščena Nemka, ker je v letošnji sezoni že zmagala, medtem ko Terčeljeva zmage še nima. Ajda Novak ima 67 točk in je 20., poškodovana Urša Kragelj pa je s točkami tekme v Londonu trenutno 41., Eva Alina Hočevar pa 44., a je zelo visoko v konkurenci kanuistk, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Eva Alina Hočevar, sicer mladinska reprezentantka, je to sezono v kanuju zelo konstantna, saj se je uvrstila v tri zaporedna finala v članski konkurenci. Foto: Nina Jelenc

Hočevarjeva, sicer mladinska reprezentantka, je to sezono v kanuju zelo konstantna, saj se je uvrstila v tri zaporedna finala v članski konkurenci. S tem je zbrala 127 točk, kar v tem trenutku pomeni peto mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Vodi Avstralka Jessica Fox, ki ima 192 točk. Alja Kozorog je trenutno 16. in ima 74 točk, Lea Novak je 48., Nina Bizjak, ki je tekmovala le v Londonu, pa je 66.