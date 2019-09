Bo to za Petra Kauzerja sanjski "dopust"?

O Petru Kauzerju ne gre izgubljati besed. V svoji karieri je dosegel praktično vse, a slovenski kajakaški as očitno ni zadovoljil vseh športnih apetitov. Zdaj odhaja v Španijo, kjer se počuti kot na dopustu. Če bi osvojil še medaljo, bi bil to zanj lahko sanjski "dopust".

"To svetovno prvenstvo jemljem kot še eno tekmo v svoji karieri, in ne kot olimpijske kvalifikacije." Foto: Sportida

Peter Kauzer ima za seboj že vrsto uspehov z največjih tekmovanj. Tudi tri posamične medalje s svetovnega prvenstva. Ravno pred desetimi leti je Peter na svetovnem prvenstvu v Španiji dosegel svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Nato je zmagal še leta 2011 v Bratislavi, leta 2017 v Pauju pa je bil tretji. Konec septembra ga na olimpijski progi iz leta 1992 v La Seu d'Urgellu čaka svetovno prvenstvo, ki šteje tudi za olimpijske kvalifikacije.

"To svetovno prvenstvo jemljem kot še eno tekmo v svoji karieri, in ne kot olimpijske kvalifikacije. Počutim se dobro in tam sem dosegel enega svojih največjih uspehov. Progo zelo dobro poznam in ne glede na to, da ni preveč divja, mi ustreza," je uvodoma povedal srebrni olimpijec, ki se v La Seu d'Urgellu počuti kot na dopustu. "Iz hotela greš peš na progo, tako da se ti ni treba obremenjevati glede logistike. Tudi Španci so mi zelo simpatični. Meni to ustreza."

Peter Kauzer kljub svojim zrelim letom še vedno spada v sam vrh svetovnega kajaka. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Danes je vse skupaj videti kar malo smešno"

Leta 2009 je tako rekoč deklasiral vso konkurenco, saj je zmagal s prednostjo več kot dveh sekund. Danes to na največjih tekmah zelo redko vidimo. Lahko Hrastničan tudi deset let pozneje zmaga s takšno razliko?

"Mogoče je, zakaj pa ne. Tudi na zadnji tekmi svetovnega pokala je češki tekmovalec Jiri Prskavec zmagal za več kot dve sekundi. Če se ti izide vožnja tako, kot se je njemu, je to mogoče. Sicer pa zelo težko (smeh, op. p.). Kot sem že večkrat povedal, je konkurenca tako izenačena, da te lahko en dotik odnese s stopničk ali celo iz finala. Danes je vse skupaj videti kar malo smešno, potem ko so bile pred časom razlike veliko večje. Danes se tega skorajda ne da več narediti. Mi imamo vpliv vode, postavitev proge, včasih tudi vremenske razmere, na koncu pa se vsi borimo s stotinkami. Konec koncev je zaradi tega ta šport še bolj zanimiv."

"Tisto sezono, ko sem prvič postal svetovni prvak, sem bil dejansko za razred boljši od vseh preostalih." Foto: Sportida

Od leta 2009 se je našemu sogovorniku veliko zgodilo. Od novih vrhunskih uspehov do nesrečne poškodbe rame, ki ga je za eno leto oddaljila od tekmovanj. Kaj bo po njegovem mnenju odločalo za najvišja mesta?

"Tisto sezono, ko sem prvič postal svetovni prvak, sem bil dejansko za razred boljši od vseh preostalih. Tega sem se zavedal in tako sem tudi stopnjeval svoje vožnje. Vedel sem, da me bo takrat težko kdo premagal. Danes je veliko odvisno od tega, kakšne cilje imaš. Če je cilj medalja, potem moraš iti do svojih meja, včasih moraš tudi kaj tvegati."

Verjame, da so sodniki pošteni

Vsa ta tveganja pa lahko prinesejo kazenske sekunde, ki so Kauzerju letos naredile kar nekaj sivih las. Sodniki so mu kar nekajkrat prisodili 50 kazenskih sekund, kar praktično pomeni konec sanj o visokih uvrstitvah.

Treba bo biti pozoren tudi na to, glede na to, kaj smo videli to sezono. Najbolj me motijo dvojna merila. Enim da, drugim ne oziroma odvisno od tega, kateri sodnik je na določenem sektorju. Pravila niso povsem jasna in na koncu ima glavno odločitev videosodnik ali glavni sodnik. Če se glavni sodnik odloči, da bo pri določenem tekmovalcu želel najti napako, jo bo iskal toliko časa, dokler je ne bo našel. Tudi to se lahko zgodi, ampak mislim, da so sodniki toliko pošteni, da se to ne bo zgodilo. Danes vozimo vedno bolj na meji in vedno bolj tvegamo. Mislim, da bi morala iti pravila v stik z nami in tehniko, ki se spreminja," je še povedel 35-letni izkušeni kajakaš.