Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je na evropskem prvenstvu v slalomu na olimpijski progi v Parizu še dve odličji. Po srebru na ekipni tekmi kanuistov se je nekoliko presenetljivo posamične veselil 29-letni Celjan Martin Srabotnik, ki je v kajaku osvojil tretje mesto. Do brona je v finalu kanuistov priveslal tudi Žiga Lin Hočevar, ki je pri 17 letih še drugič zapovrstjo osvojil kolajno na evropskem prvenstvu, lani je bil zlat v Tacnu.

Sedmič na evropskih prvenstvih je zmagal nekdanji olimpijski prvak, Čeh Jiri Prskavec, ki je za sekundo in 21 stotink premagal domačina Titouana Castrycka, Srabotnik, osvojil je svojo prvo posamično kolajno na velikih tekmovanjih in 47. slovensko na evropskih prvenstvih, pa je zaostal sekundo in 88 stotink.

Kajakaš, ki se lani sploh ni uvrstil v reprezentanco, za kar krivi pomanjkanje motivacije in dejstvo, da na tekmovanjih ni užival, je dobri vožnji pokazal že v kvalifikacijah in polfinalu. V kvalifikacijah je bil peti, v polfinalu pa osmi, a z dotikom, brez njega bi bil na četrtem mestu. Vedel je, da se lahko uvrsti med najboljše, a o kolajni ni razmišljal.

"Po predlanski sezoni, ko sem bil bolan, sem izgubil voljo za veslanje, tako da se mi ni niti uspelo boriti za olimpijske igre. Lani celo leto nisem veslal, po sezoni pa sem si rekel, da moram najti nek motiv."

"Nisem še popolnoma dojel, kaj mi je uspelo. Vedel sem, da sem lahko visoko, nisem pa verjel, da lahko pridem med tri, saj je bila konkurenca zelo dobra. Dva Francoza na domači tekmi, najboljši kajakaš desetletja in tudi naš Peter, vse te je težko premagati. Želel sem si, da bi še izboljšal polfinalno vožnjo in se izognil dotiku. Dobro sem se počutil in to počutje prenesel tudi na vodo. Pred sezono nikakor nisem mislil, da sem lahko med najboljšimi, a tu sem začel verjeti. Vesel sem medalje in zadovoljen tudi z veslanjem, misli pa že prenašam na naslednje tekme," je dejal Celjan, ki je letos spet našel veselje do svojega športa.

Izgubil voljo za veslanje, nato našel nov motiv

Izgubil voljo za veslanje, nato našel nov motiv

"Postal sem tudi trener ameriške Slovenke, tako da zdaj opravljam dvojno delo. Čez zimo sem treniral v Avstraliji in ZDA, občutki so bili iz dneva v dan boljši, zdaj pa sem očitno že na pravi ravni in tudi motiv je spet tu," spet uživa v tekmah Srabotnik.

Kauzer v finalu z napako

Peter Kauzer je naredil veliko napako in ostal brez vrhunskega rezultata. Foto: Nina Jelenc Drugi slovenski finalist Peter Kauzer ni izpolnil svojih pričakovanj. Po polfinalu mu je dobro kazalo, v njem je zasedel tretje mesto. V finalu je storil veliko napako, po kateri ni imel več možnosti za visoko uvrstitev, na koncu je zasedel deseto mesto. Po tekmi je dejal, da ni bil stoodstoten, izgovorov pa ni želel navajati.

Žiga Lin Hočevar po zlatu v Tacnu tokrat bronast

Na reki Marni je stopnjeval svoje nastope, po osmem mestu v kvalifikacijah in devetem v polfinalu je bil najboljši, ko je bilo to najbolj potrebno, v finalu. V njem sta ga premagala le Španec Miquel Trave in olimpijski prvak Nicolas Gestin, ki se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom. Omenjena sta do uspeha prišla zasluženo, saj sta bila najhitrejša na vseh ravneh te tekme.

Žiga Lin Hočevar je osvojil bronasto odličje. Foto: Nina Jelenc

Benjaminu Savšku in Luki Božiču se vožnja ni posrečila. Nekdanji olimpijski prvak je bil s šestimi kazenskimi sekundami, toliko jih je imel že v polfinalu, ko je za las ujel zadnje želeno mesto, 11., Božič pa se je z dvema dotikoma vratc uvrstil mesto za njim.

Eva Alina v polfinalu najhitrejša, v finalu na četrtem mestu

Eva Alina Hočevar je zasedla četrto mesto. Foto: Nina Jelenc Zelo hitra je bila na zelo zahtevni progi tudi druga predstavnica družine Hočevar, Eva Alina. A ji je najboljši nastop uspel v ne najbolj primernem času. Prepričljivo, za več kot tri sekunde, je bila najhitrejša v polfinalu, njenega polfinalnega časa ni premagala nobena konkurentka niti v finalu, toda sama v odločilnem trenutku ni ponovila polfinalne vožnje in se s štirimi kazenskimi sekundami uvrstila na nehvaležno četrto mesto. Za odličjem je zaostala sekundo in 20 stotink.

Zmagala je Andorka Monica Doria, druga in tretja sta bili Francozinji Laurene Roisin in Doriane Delassus. Alja Kozorog in Lea Novak sta izpadli v polfinalu.

Ajda Novak 11.

Pri dekletih je svojo tretjo zlato kolajno osvojila prav tako nekdanja olimpijska prvakinja, Nemka Ricarda Funk, Ajda Novak pa ni ponovila vožnje iz polfinala, v katerem je bila četrta, po napaki že pri prvih vratcih je zasedla 11. mesto.

"To je bil moj prvi finale na evropskih prvenstvih, čeprav so bili obeti boljši, nisem razočarana. Po polfinalu nisem razmišljala o medalji, želela sem le popraviti nekaj napak, ki sem jih napravila. Ne bi rekla, da sem pregorela v želji, nisem čutila pritiska. A žal me je napaka oz. dotik že pri prvih vratcih drago stala. Izgubila sem ritem, potem poskušala priti nazaj, a mi najbolje uspelo," je dejala Novak, ki bo dobro uvrstitev lovila tudi v nedeljskem krosu.

Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, ki danes nastopata v obeh disciplinah, sta v kajaku izpadla že v polfinalu.

V kanuju štirje slovenski finali, Hočevar najhitrejša v polfinalu

V finalno vožnjo evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Parizu so se uvrstili štirje slovenski kanuisti. Eva Alina Hočevar se je med najboljših 12 uvrstila s prepričljivo najboljšim časom, v polfinalu je najbližjo konkurentko premagala kar za tri sekunde in 11 stotink. Uspešni so bili tudi vsi trije fantje.

Eva Alina Hočevar je v finale prišla z najboljšim časom polfinala. Foto: Nina Jelenc

Luka Božič je zasedel sedmo, Žiga Lin Hočevar deveto, oba sta bila brez kazenskih sekund, Benjamin Savšek pa s šestimi sekundami pribitka 12. mesto.

Najhitrejša sta bila francoski olimpijski prvak Nicolas Gestin in Španec Miquel Trave, ki sta bila v obratnem vrstnem redu najboljša že v kvalifikacijah.

Izpadli sta Alja Kozorog in Lea Novak, zasedli sta 23. in 25. mesto.

Ženski finale se bo začel ob 16.45, moški pa ob 17.20.

Izidi: - K1, moški: 1. Jiri Prskavec (Češ) 80,03

2. Titouan Castrick (Fra) + 1,21

3. Martin Srabotnik (Slo) 1,88

4. Xabier Ferazzi (Ita) 3,33

5. Miquel Trave (Špa) 2,99

...

10. Peter Kauzer (Slo) 19,88

...

29. Žiga Lin Hočevar (Slo) - K1, ženske: 1. Ricarda Funk (Nem) 89,36

2. Gabriela Satkova (Češ) + 3,23

3. Zuzana Pankova (Slk) 4,31

4. Sona Stanovska (Slk) 4,35

5. Stefanie Horn (Ita) 5,53

...

11. Ajda Novak (Slo) 11,52

14. Eva Alina Hočevar (Slo)

