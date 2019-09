Nikoli niso pritiskali na tekmovalce in tudi zdaj ne bodo

Tekmovalcev nikoli ne obremenjujejo z rezultatom in tudi tokrat ni nič drugače. Pravzaprav kajakaši in kanuisti na divjih vodah s svojimi rezultati sami nakazujejo, kaj so njihovi cilji. Tega se zaveda tudi Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije, ki glede lovljenja olimpijskih kvot na prihajajočem svetovnem prvenstvu ne pričakuje nobenih težav.

Foto: Nina Jelenc

Že večkrat smo poudarili, da je svetovno prvenstvo v La Seu d'Urgellu še toliko bolj pomembno, saj se bodo tam lovile olimpijske kvote. Andrej Jelenc pri doseganju olimpijskih kvot ne pričakuje nobenih težav, saj so naši kajakaši in kanuisti letos dosegli vrsto vrhunskih rezultatov. Na svetovno prvenstvo se uvrsti 18 najboljših kajakašev in kajakašic, torej po eden iz vsake države, medtem ko se pri kanuistih uvrsti 11 najboljših tekmovalcev oziroma tekmovalk.

"V kajaku s Petrom Kauzerjem, Martinom Srabotnikom in Nikom Testenom ne bi smeli imeti težav. Ravno tako v kanuju, glede na to, da sta Benjamin Savšek in Luka Božič v letošnji sezoni pri vrhu, ravno tako je bil Anže Berčič letos že na stopničkah na svetovnem pokalu. Pri kajakašicah je Eva Terčelj vrhunsko pripravljena, tako da tudi tukaj lahko resno računamo na kvoto. Nekoliko težje bo za kvote pri kanuistkah, a vseeno je Eva Alina Hočevar letos pokazala kar nekaj dobrih voženj in se uvrščala v finale," nam je razkril Andrej Jelenc.

Simulacija letošnjih rezultatov svetovnega pokala in lanskega svetovnega prvenstva kaže na to, da bi uvrstitev nekje med 25. in 30. mestom v kajaku in med 15. in 17. mestom v kanuju že morala zadostovati za pridobitev olimpijske kvote.

Luka Božič in Eva Terčelj sta bila na zadnji tekmi svetovnega pokala tretja, skupno pa sta se uvrstila na drugo mesto. Foto: Nina Jelenc

Pričakovanja ne morejo biti nizka

Tekmovalci so pred dnevi na novinarski konferenci razkrili svoja pričakovanja, kaj pa pričakuje vodstvo kajakaške zveze? "Po koncu svetovnega pokala, kjer so bili Peter Kauzer, Luka Božič in Eva Terčelj v skupnem seštevku svetovnega pokala na drugem mestu, poleg tega je Benjamin Savšek še evropski prvak, pričakovanja ne morejo biti nizka. To pomeni, da vsi ti posamezniki pričakujejo, da bodo v igri za medalje."

Pestro bo tudi v šprintu

V Španiji bo poleg svetovnega prvenstva v slalomu organizirano tudi svetovno prvenstvo v šprintu (spust na divjih vodah), kjer je naš Nejc Žnidarčič aktualni evropski prvak. Anže Urankar je svetovni prvak izpred dveh let. Blaž Cof, slovenski kanuist, sicer v šprintu ni bil tako uspešen kot pred dvema letoma, a računajo, da bo znal tudi Blaž zelo dobro odpeljati. Kajakaška ekipa ima zadaj še Simona Ovna in Tima Novaka, kar pomeni, da bi bili lahko zelo uspešni tudi v ekipni vožnji.

V Španijo odhaja številčna slovenska odprava. Foto: Boštjan Boh

Velik logistični in finančni zalogaj

Na svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah bo potovalo 16 slovenskih tekmovalcev, pri tem je treba upoštevati, da ima praktično vsak tekmovalec s seboj svojega trenerja. Skupaj torej veliko potnikov.

"Za kajakaško zvezo je to kar velik logistični in finančni zalogaj. Tekmovalci gredo že kmalu na samo prizorišče, kjer bodo imeli še več kot teden dni treninga na sami progi. Ekipa za spust pride na prizorišče nekoliko pozneje," nam je še povedal Andrej Jelenc, ki že dolga leta deluje na kajakaški zvezi.