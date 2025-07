Kanada zmagovalka Hofmanovega pokala

Kanadska teniška reprezentanca, za katero sta igrala Felix Auger-Aliassime in Bianca Andreescu, je osvojila 33. Hopmanov pokal, tekmovanje mešanih parov. Kanadčana sta v finalu v Bariju z 2:1 premagala gostiteljico Italijo in na prestolu nasledila zmagovalko leta 2023, Hrvaško.

Kanada je v finalu povedla, potem ko je Andreescu premagala Lucio Bronzetti s 6:2, 6:3, Flavio Cobolli pa je izenačil razmerje moči z zmago nad Auger-Aliassimom s 6:7 (7), 7:5 in 10:8.

Odločitev je padla v tekmi mešanih dvojic. Auger-Aliassime in Andreescu sta premagala italijanski par Cobolli - Bronzetti s 6:3 in 6:3.

To je prvi naslov Kanado kot zmagovalko Hopmanovega pokala.

Hopmanov pokal je bil eden najpomembnejših dogodkov sezone od leta 1988 do 2018 in je potekal v Perthu v Avstraliji pred začetkom grand slama v Melbournu. Po štiriletnem premoru so ga leta 2023 ponovno organizirali v Nici v Franciji. Naslednje leto je zaradi olimpijskih iger v Parizu 2024 odpadel.

