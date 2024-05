Finalista Madrida izpadla v Rimu

Pred tem je turnir končal tudi poraženi finalist Madrida. Kanadčana Felixa Auger-Aliassimeja je s 6:7 (2), 6:4, 6:4 premagal Avstralec Alex De Minaur.

Že v nedeljo je prav tako v 3. krogu izpadel srbski teniški zvezdnik Novak Đoković. Dva tedna pred začetkom odprtega prvenstva Francije v Parizu je prvopostavljenega na turnirju v večnem mestu in zmagovalca 24 turnirjev za grand slam gladko s 6:2 in 6:3 premagal Čilenec Alejandro Tabilo.

Okoljevarstveni protesti ustavili igranje dveh tekem

Okoljski protestniki so danes prekinili dva obračuna na teniških turnirjih masters ATP in WTA v Rimu, potem ko so vdrli na igrišča v italijanski prestolnici, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Aktivisti podnebne skupine Ultima Generazione (Zadnja generacija) so vdrli na igrišče Pietrangeli, kjer je Američanka Madison Keys v dvoboju osmine finala ženskega mastersa s 6:2 in 3:1 vodila proti Romunki Sorani Cirstea.

V oranžnih jopičih so na igrišče vrgli tekočino in raztrosili konfete, preden jih je odstranilo varnostno osebje.

Dve osebi sta vdrli tudi na sosednje igrišče 12, kjer se je odvijal obračun moških dvojic. Aktivisti so tudi na tem igrišču vrgli tekočino in potrosili konfete.

Organizatorji so evakuirali tribune in čakali na prihod policije, saj je po besedah tiskovnega predstavnika turnirja vsaj ena oseba skušala prilepiti noge na tla tribun, da bi upočasnila svojo odstranitev. Tekma dvojic se je kmalu po 13. uri nadaljevala.