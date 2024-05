Kljub temu da je najprej kazalo, da je v petek, potem ko je najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković po zmagi nad Francozom Corentinom Moutetom delil avtograme, nekdo vanj namenoma vrgel plastenko, se je pozneje izkazalo, da je šlo le za nesrečen splet okoliščin in da je steklenica enemu od navijačev nehote zdrsnila iz nahrbtnika.

Danes sem prišel pripravljen, sporoča Novak Đoković:

Organizatorji so pozneje potrdili, da je z Beograjčanom, ki je ob udarcu izgubil tla pod nogami, nekaj časa ležal na tleh, pozneje pa so ga odpeljali v zdravstveni dom in oskrbeli, vse v redu in da je že v hotelu ter pripravljen na nadaljevanje turnirja. Danes se je, kot lahko vidite v spodnjem videoposnetku, na igrišče vrnil dobro razpoložen.

After getting hit on the head with a bottle yesterday, Novak Djokovic arrives to the tournament in Rome wearing a helmet 😂



Leave it up to Novak to turn this into comedic gold.



The Joker is ready for anything .

pic.twitter.com/TBLSGjQY1j