Nenad Zimonjić, nekdanji najboljši teniški igralec v dvojicah, je v intervjuju v oddaji Majstorija namignil, da se je sodelovanje z Novakom Đokovićem končalo, saj se je izražal v pretekliku.

"Vesel sem, da sem mu lahko pomagal"

Zimonjić je z Novakom Đokovićem sodeloval pri pripravah na sezono na pesku in bil s 36-letnim Beograjčanom na turnirju v Monte Carlu. Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je na monaškem pesku prebil do polfinala, kar je bil tam najboljši rezultat po letu 2015, ko je nazadnje zmagal.

"Novak me je vprašal: 'Si lahko poleg na treningih in tekmah?' Ker ga zelo dobro poznam, po drugi strani pa je nekdo, ki me zelo spoštuje in se zaveda, koliko znanja imam. Vesel sem, da sem mu lahko pomagal in zame je bila to odlična izkušnja," je v omenjeni oddaji povedal Zimonjić.

Nenad Zimonjić in Novak Đoković se poznata že več kot 20 let. Foto: Guliverimage

Bil mu je kot starejši brat

Pred tem se je Novak Đoković razšel z Goranom Ivaniševićem, potem ko je marca na turnirju v Indian Wellsu presenetljivo izpadel v tretjem krogu. Nole ob tem ni potrdil, ali bo Zimonjić na dolgi rok ostal del njegove ekipe. Razmišljal je, da bi lahko športno kariero nadaljeval brez trenerja.

"Tudi o tem razmišljam, ali bi moral imeti trenerja ali ne," je pred časom za Guardian povedal eden najboljših igralcev vseh časov, vendar ob tem priznal, da je z Nenadom preživel kakovosten čas. "Z Nenadom Zimonjićem kot trenerjem sem se zadnje tri tedne res dobro zabaval, tako da se pogovarjamo o nadaljevanju. Bomo videli, odločitev bom sprejel v naslednjem obdobju."

"Zelo dobro se poznava že več kot 20 let. Vedno mi je bil kot starejši brat, mentor, prijatelj, ki mi je vedno poskušal pomagati kot osebi in tudi igralcu. Ko sem prenehal sodelovati Goranom, sem se začel pripravljati na pesku v Beogradu in bil je tam. Prišel je na igrišče in zelo smo uživali. Prosil sem ga, naj pride za nekaj tednov."

"Poskušamo ga čim bolje izkoristiti. Dajal mi je zelo koristne nasvete, kako najti položaj, ko grem na mrežo. In to je nekaj, v čemer nisem najboljši, ker ne igram toliko tekem v dvojicah. In Nenad je bil eden najboljših igralcev v dvojicah na svetu. Zmagal je na številnih turnirjih, bil je prvi igralec na turneji.

Novak Đoković je preskočil turnir v Madridu in se bo zdaj preizkusil na turnirju v Rimu. Foto: Guliverimage

V torek bo znano več

Novak Đoković v ponedeljek popoldne pride Rim, ko bodo izvedli tudi žreb. V torek bo v večnem mestu opravil prvi trening in takrat bomo lahko videli, kdo je v njegovi ekipi. Turnir se začne v sredo, 8. maja.

