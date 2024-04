Kaj se dogaja? Zaskrbljeni Đoković je obiskal očeta v bolnišnici.

Včeraj je v srbski medijih odjeknila novica, da so pred beograjsko urgenco videli Novaka Đokovića, potem ko je obiskal svojega očeta Srđana. Po zadnjih informacijah bo moral ta na operacijo in bo še nekaj časa v bolnišnici.

Oh no. According to Serbian media, Novak Djokovic's father fell today and suffered a fracture and had to undergo surgery. Novak Djokovic is by his side in Serbia.



Let's all wish him a speedy recovery. ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/OUX8oUDwfj — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) April 28, 2024

Na spletu so zaokrožile fotografije Novaka Đokovića pred beograjsko urgenco. Pozneje so izvedeli, da je eden najboljših teniških igralcev obiskal svojega očeta, potem ko je ta med hranjenem ptic padel s stola in si zlomil nadlahtnico.

Novak Đoković bo imel v prihodnjih dneh zaradi očeta nekaj dodatnih skrbi. Foto: Guliverimage Srđan Đoković je takoj po nesreči obiskal bolnišnico in bil pozneje premeščen na oddelek ortopedije. Po pisanju srbskega Sportkluba, bo moral Đoković starejši na operacijo in se bo še nekaj časa zdravil v bolnišnici.

Srđan Đoković je v športni karieri svojega sina igral zelo pomembno vlogo in je tudi v veliki meri zaslužen za to, da je njegov sin postal eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Prav tako je zadnja leta napovedoval, da bo njegov sin podiral teniške rekorde. In še kako prav je imel.

Novak se pripravlja v Beogradu z novo okrepitvijo

Novak Đoković je trenutno v Beogradu, kjer se pripravlja na nadaljevanje sezone na pesku. Srbski teniški zvezdnik se je odločil, da bo preskočil turnir v Madridu in se pripravlja na turnir serije masters v Rimu in pozneje še na OP Francije, turnir za grand slam.

Zdi se, da je v ekipo prišel novi-stari član. V Beogradu so ob 36-letnemu Beograjčanu videli Gebharda Gritscha. Gre za avstrijskega kondicijskega trenerja, ki je s 24-kratnim zmagovalcem za grand slam že sodeloval med letoma 2009 in 2017. Znan je kot eden najboljših kondicijskih trenerjev in verjetno bo Novaku v tem obdobju prišel še kako prav, potem ko je imel Nole v zadnjem obdobju težave s kondicijsko pripravo.

