Marsikdo je pričakoval, da bodo njegove olimpijske igre v Parizu bržkone njegove zadnje, a ima srbski teniški zvezdnik drugačne načrte. Letošnji urnik njegovih turnirjev je nekoliko nenavaden, a pri Đokoviću je za tem nekaj posebnega. Zdi se, da res, saj ima letos pred seboj poseben cilj.

"Moj najpomembnejši cilj v letošnji sezoni je zlata medalja na olimpijskih igrah v Parizu. Verjamem, da je to mogoče. Če ne bi verjel, potem ne bi igral. Vedno morate verjeti, da je v življenju vse mogoče. Kdo ve, ali bom imel še kdaj takšno priložnost. Želim nastopiti tudi na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028, ampak nikoli ne veste, kaj se lahko zgodi," je v Madridu razlagal Đoković.

Novak Đoković je imel v letošnji sezoni kar nekaj težav s fizično pripravo. Foto: Guliverimage

Beograjčan je nekoliko presenetil, potem ko je odpovedal nastop na turnirju v Parizu, ki se začne ta teden. Zdaj ima v mislih Roland Garros, Wimbledon, olimpijske igre in OP ZDA, pomembno pa je tudi trenutno obdobje. "Načrtujem, da bom čez dva tedna igral na turnirju serije masters v Rimu, Upam, da bom prihodnje leto igral v Madridu. Mlad sem še, ostaja mi še nekaj časa za igranje," se je nekoliko pošalil eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Nadal is overcome with joy when Novak is presented with the Laureus Award.😂 pic.twitter.com/nXbqLLs1J9