Đoković in Ivanišević sta si ob razhodu imela veliko povedati

"Veliko je bilo stvari, ki sem mu jih želel povedati in on meni," je o razhodu s teniškim igralcem Novakom Đokovićem povedal Goran Ivanišević, njegov nekdanji trener. In kaj bo legendarni Hrvat počel v prihodnje?

Pred tedni je odjeknila novica, da se Novak Đoković, prvi igralec sveta, in njegov trener Goran Ivanišević razhajata. V Zagrebu, na ekshibicijskem turnirju, je Ivanišević med drugim spregovoril tudi razhodu z enim najboljših igralcev vseh časov in kaj bo delal v prihodnje.

Za hrvaški Index je povedal, da je njegovo trenutno življenje manj stresno in bolj sproščeno. Zaveda se, da je bil trener enega najboljših igralcev vseh časov ali morda celo enega najboljših športnikov vseh časov. In po njegovem mnenju v takšnem poslu nimaš kaj delati, če se ne znaš soočiti s stresom, ki ga prinaša takšno delo.

"Na koncu mi je bilo všeč, da sem šel v ZDA in da sva se pogovorila." Foto: Reuters

"Za nama je pet težkih let"

Legendarni Dalmatinec se ni mogel izogniti vprašanju, na kakšen način sta se razšla z Đokovićem. "Bilo je lepo. Usedla sva se na zelo prijetnem kraju v Indian Wellsu, kjer bi lahko preživel mesec dni. Lepo sva se pogovorila. Za nama je pet težkih let, ne zaradi najinega sodelovanja, ampak vse kar se je dogajalo okoli. Vse vrste neumnosti, korone in vsega ostalega."

"Na koncu mi je bilo všeč, da sem šel v ZDA in da sva se pogovorila. Veliko je bilo stvari, ki sem mu jih želel povedati in on meni. Spoznala sva se kot prijatelja in razšla sva se kot prijatelja."

"Ko se vse umiri, bom videl, kako naprej." Foto: Guliverimage

Kot nekdanji trener prvega igralca sveta, je v tem času na njegov naslov prišlo že nekaj ponudb. Natančneje pet, a je vse prijazno zavrnil, saj meni, da je potrebuje čas za počitek. "Nimam nikakršnih načrtov. Načrt je, da si odpočijem do septembra. Ko se vse umiri, bom videl, kako naprej," je povedal Ivanišević, ki pa je vseeno razkril, da bi v prihodnje raje treniral mladega igralca ali igralko.

"Ne zanimajo me že izdelani teniški igralci. Osvojil sem vse, kar se lahko osvoji. Nimam več motiva. Motiv imam, da z nekom začnem od začetka in da poskusimo nekaj narediti. To so moje želje, kaj pa bo …"

Novak Đoković je v Monte Carlu igral že boljši tenis. Foto: Guliverimage

Kaj je težava pri Đokoviću?

Vsem je znano, da Novak Đoković v letošnji sezoni še ni osvojil turnirja, kar je za igralca njegovega kova nekoliko nenavadno. Ivanišević je prepričan, da ni razloga za paniko in novinarjem navrgel, da oni radi sprožijo alarme.

"Alarmi se sprožijo, ko je nevihta, ali kaj podobnega. Leta 2022 do turnirja v Rimu ni osvojil nič in se ni nič zgodilo. Težava je, da je Novak navajen zmagovati na veh turnirjih. Nič se ne dogaja. Na OP Avstralije je odigral slab dvoboj proti fantu, ki je v najboljši formi in ni sramota, če izgubiš proti Sinnerju. Ni alarma. V Monte Carlu smo videli, da je vse boljši. Njegovi cilji so znani: Roland Garros, Wimbledon, olimpijske igre. Pripravljen bo," je še povedal 52-letni Ivanišević.

Preberite še: