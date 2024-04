Pred tedni je v teniških krogih odjeknila novica, da sta se razšla Novak Đoković in Goran Ivanišević, kar je bilo za mnoge veliko presenečenje. Trenutno je v ekipi Srba v vlogi trenerja njegov rojak Nenad Zimonjić. Boris Becker, ki je Đokovića treniral od leta 2013 do 2016, je v zadnjem intervjuju za Telegraph Sport razkril, ali bi še enkrat treniral enega najboljših igralcev vseh časov. Spomnimo, da je Becker nazadnje sodeloval z Dancem Holgerjem Runejem, s katerim sta sodelovala le štiri mesece.

Boris Becker in Novak Đoković v času, ko sta sodelovala. Foto: Guliverimage/Getty Images

"To bi bil korak nazaj"

Povedal je, da bo vedno podpiral 36-letnega Đokovića, a ga predvsem čudi nenavaden urnik 24-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. "Mislim, da trenutno išče nekaj drugačnega. Nisem prepričan, da točno ve, kaj je to. Vedno bo moj prijatelj, vedno se pogovarjava o tenisu. A nikakor ne bi mogel biti spet njegov trener, ker sem to že bil. To bi bilo korak nazaj," je uvodoma povedal Becker, ki je bil med drugim presenečen, da se je Novak odločil, da ne bo igral na turnirju v Madridu.

"Mislim, da v tem trenutku potrebuje tekme, ampak ima svoj urnik. Mislim, da je osvojitev zlata za Srbijo na olimpijskih igrah v Parizu njegov glavni turnir, zato morda že načrtuje, da bo svež za julija. To bi lahko bil razlog. Nikoli ga ne smete podcenjevati ali odpisati," je še povedal še danes najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu.

Boris Becker trenutno ne sme vstopiti v Veliko Britanijo, kjer je nekdaj tudi živel. Foto: Reuters

Wimbledon ima pri njem posebno mesto, ampak zadnji dve leti ga ni mogel obiskati, potem ko je leta 2022 tam prestajal zaporno kazen. Pozneje so ga pogojno izpustili, a so mu ob tem prepovedali vstop v Veliko Britanijo. Ta prepoved lahko traja tudi do deset let, a Becker je prepričan, da lahko že letos oktobra zaprosi za dovoljenje za vstop na Otok. Torej bi lahko leta 2025, ko bo minilo natanko 40 let od njegove prve zmage na sveti travi, spet stopil skozi vrata All England Cluba.

"Desetletna prepoved je bedarija, to ni res. Po oktobru leta 2024 lahko dobim dovoljenje od ministrstva za notranje zadeve. Oni odločajo, ne jaz."

Boris Becker še v času, ko je igral tenis. Foto: AP / Guliverimage

Znova bi si želel zavonjati cvetje

Boris Becker, sicer trikratni zmagovalec najprestižnejšega turnirja, je bil v Wimbledonu vedno priljubljen. Najprej kot igralec in pozneje kot strokovni komentator za BBC. Nekaj časa je živel le nekaj minut hoje od kluba.

"Sem največji oboževalec Wimbledona. Poznam vsak kotiček kot igralec, trener in kot komentator. Ne vem, ali kdo tako dobro pozna Wimbledon kot ga jaz. Na koncu si želiš le stopiti skozi vrata SW19 in ponovno zavonjati cvetje," je še povedal Becker.

