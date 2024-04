Novak Đoković je v Indian Wellsu doživel veliko razočaranje. Foto: Guliverimage Novak Đoković je trenutno že 421. teden prvi igralec sveta, kar je rekord v zgodovini tega športa oziroma lestvice ATP. A Nole letošnje sezone ni začel najbolje, saj do zdaj v svojo vitrino ni postavil še nobene turnirske lovorike.

Beograjčan je letos igral štiri turnirje. Na turnirju United Cup se je prebil do četrtfinala. Prišel je na vrsto OP Avstralije, kjer se Đoković počuti kot v domači dnevni sobi. V Melbournu se je njegova pot končala v polfinalu, ko je izgubil proti poznejšemu zmagovalcu Janniku Sinnerju.

Februarja Novaka ni bilo na spregled in je na velika vrata prišel v Indian Wells, kjer pa je hitro doživel hladno prho, ko se je poslovil že po drugem dvoboju. Presenetljivo ga je premagal šele 20-letni Italijan Luca Nardi.

Športno javnost je šokiral, ko je sporočil, da se razhaja s trenerjem Goranom Ivaniševičem. Foto: Reuters

Po tem porazu se je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam odločil, da je čas za spremembe. Športno javnost je šokiral, ko je sporočil, da se razhaja s trenerjem Goranom Ivaniševičem, trenutno pa sodeluje z rojakom Nenadom Zimonjićem. Izpustil je turnir v Miamiju in se začel pripravljati na turnirje na pesku. Prikazal se je v Monte Carlu, kjer se je videlo, da fizično ni najbolje pripravljen. Vseeno se je prebil do polfinala, a še vedno ostaja brez turnirske lovorike, ki jih je sicer skupno v karieri zbral okroglih sto.

V Monte Carlu Đoković ni bil videti najbolje. Foto: Guliverimage

Bo padel negativen rekord?

Za mnoge, verjetno tudi za Đokovića samega, je presenečenje, da v letošnji sezoni še ni zmagal turnirja. Če pogledamo v lansko sezono, jih je pod svoj pas pospravil sedem, od tega tri turnirje za grand slam. Pojavljajo se vprašanja, ali Nole lahko postavi negativen rekord, če bi se obdobje brez osvojene lovorike podaljšalo v naslednje mesece.

Vsekakor ni prvič, da 36-letnik od januarja do aprila ni osvojil lovorike. Podatki kažejo, da je bil v prvi polovici sezone brez turnirske lovorike le leta 2006, takrat je tudi osvojil svoj prvi turnir na turneji ATP. Drugo najdaljše sušno obdobje je doživel leta 2018. To je bilo obdobje po poškodbi komolca. Tistega leta je osvojil štiri lovorike. Tistega leta je svoj prvi turnir osvojil julija v Wimbledonu, ko je v finalu premagal Kevina Andersona.

Tudi v sezoni 2022 ni šlo najbolj gladko, ko je prvi turnir zmagal na turnirju v Rimu, ki je na sporedu maja. Tistega leta je na začetku sezone doživel neslavno deportacijo iz Avstralije, na turnirju v Dubaju je tekmovanje končal v četrtfinalu. Ameriško turnejo je moral preskočiti, ker se v času koronavirusa ni želel cepiti.

Foto: Reuters

Bo našel formo v pravem trenutku?

Ob vseh teh številkah je treba vedeti, da bo Novak Đoković kmalu dopolnil 37 let in da je imel v zadnjih mesecih tudi zdravstvene težave. V zadnjih letih veliko bolj selektivno izbira turnirje. Predvsem se osredotoča na turnirje za grand slam in v tistem času stopnjuje svojo formo. Mu jo bo letos uspelo najti v pravem trenutku? Na OP Avstralije mu ni uspelo, je čas za zmago na OP Francije?

