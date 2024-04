Dolgo so ga čakali, on bi pa samo užival #video

Rafael Nadal, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, se je po dolgem času vrnil na teniška igrišča. Španca so namreč dolgo pestile poškodbe. Že lani je praktično izpustil celo sezono, letos pa je igral le na začetku januarja na turnirju v Brisbanu. Za tem je turnirje odpovedoval enega za drugim, nazadnje pa je v torek po dolgem času zaigral v Barceloni in suvereno premagal Italijana Flavia Cobollija (6:2, 6:3).

Kralj peska, kot tudi imenujejo Rafaela Nadala, je šele po 681 dneh znova zaigral na svoji najljubši podlagi – na pesku. Pravzaprav pred tem ni igral na pesku vse od leta 2022, ko je še štirinajstič v karieri zmagal na OP Francije, turnirju za grand slam.

"V svoji karieri sem se velikokrat poskušal vrniti." Foto: Guliverimage

Vsakokrat je težje

Ko so ga takoj po dvoboju vprašali, kako težko se je bilo vrniti na igrišča oziroma na turnir v Barceloni, je Majorčan priznal, da je bilo vse prej kot lahko. "Ampak zdaj ni pravi trenutek, da bi govorili o tem. To je trenutek, v katerem uživam, da lahko še enkrat igram v Barceloni," je uvodoma povedal Nadal, saj ima na turnir v Barceloni lepe spomine.

"To je turnir, na katerem sem imel v svoji karieri veliko uspehov in užival v nepozabnih trenutkih. Nedvomno je lepo začeti z zmago," je povedal 37-letni teniški igralec, ki priznava, da se je v zrelih športnih letih vedno težje vračati na turnejo.

"V svoji karieri sem se velikokrat poskušal vrniti. Res je, da je vsakokrat težje, sploh pri tej starosti. In to stvari samo še dodatno otežuje, kajne? Grem skozi težke trenutke, hkrati pa mi veliko pomeni, ko sem lahko nekaj dni na turneji, treniram s fanti in potem lahko malo tekmujem. To mi veliko pomeni in je dovolj zabavno, da s tem nadaljujem."

Zahvalil se je za podporo

Nadal se je pozneje oglasil tudi na družbenih omrežjih, kjer je še enkrat več povedal, da je še kako vesel, da se je vrnil na igrišča. "Zelo sem vesel, da lahko spet tekmujem in to na zame posebnem igrišču in turnirju, kjer sem preživel toliko pomembnih trenutkov svoje kariere. Hvala vsem za podporo."

V sredo ga čaka že prva resnejša preizkušnja. Foto: Reuters

V sredo bo prva resna preizkušnja

Rafaela Nadala v sredo v Barceloni čaka prva resnejše preizkušnja. Nasproti mu bo stal Avstralec Alex De Minur, trenutno 11. igralec sveta, ki je letos v dobri formi in se je na turnirju v Monte Carlu prebil do četrtfinala. Igralca sta do zdaj igrala štiri dvoboje. Izid v zmagah pa je 3:1 za Rafo, a to bo zanju prvi dvoboj na pesku.

Preberite še: