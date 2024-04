Zakaj dominirajo punce z vzhoda?

Če se ozremo na trenutno lestvico WTA, med prvo deseterico najdemo kar nekaj igralk z vzhodnega dela sveta. Ena izmed njih je tudi Arina Sabalenka, trenutno druga igralka sveta, ki so jo vprašali, zakaj v zadnjem času prevladujejo teniške igralke z vzhoda.

"Mislim, da smo bile vzgojene v težkih razmerah, zato smo žilave in velike borke. Ne vem, to je edina razlaga, ki jo vidim. Pravzaprav bi to lahko rekla o sebi. Ni mi bilo lahko in vedno sem se borila za svoje sanje. Mislim, da smo trpežni," je na novinarski konferenci za Stuttgart Press povedala ena najboljših teniških igralk v zadnjem času.

Novaka Đokovića je zaznamovala vojna v bivši Jugoslaviji. Foto: Guliverimage

Spomnimo, da je nekaj podobnega razlagal tudi Novak Đoković, eden najboljših igralcev vseh časov. Ta je v svojih odgovorih večkrat poudarjal, da je imel vse prej kot lahko pot do svojih uspehov, a ga je ta tudi zaznamovala kot športnika. Njega je predvsem zaznamovala vojna v nekdanji Jugoslaviji, ko se je moral kot otrok skrivati v zakloniščih in treniral tudi takrat, ko je vihrala vojna. Tudi v moški konkurenci med prvimi desetimi igralci trenutno prednjačijo igralci z vzhodnega dela sveta.

Kako je trenutno videti lestvica WTA prvih desetih igralk?

1. Iga Swiatek Poljska 10835 točk 2. Arina Sabalenka Belorusija 8045 3. Cori Gauff ZDA 7205 4. Jelena Ribakina Kazahstan 5848 5. Jessica Pegula ZDA 4870 6. Maria Sakkari Grčija 4195 7. Qinwen Zheng Kitajska 3995 8. Marketa Vondrousova Češka 3895 9. Ons Jabeur Tunizija 3658 10. Jelena Ostapenko Latvija 3438

Steffi Graf je na prvem mestu preživela 377 tednov. Foto: Gulliver/Getty Images

Kako kaže zgodovina prvih igralk sveta?

Če pogledamo nekoliko v zgodovino, katere igralke so najdlje časa preživele na prvem mestu, je slika nekoliko drugačna. Na tej lestvici prevladujejo igralke z zahodnega dela sveta. Najdlje časa je na prvem mestu preživela Steffi Graf. Legendarna Nemka je bila na prvem mestu lestvice WTA 377 tednov. Za njo je Martina Navratilova (332), sicer rojena v takratni Češkoslovaški, a je kasneje prevzela ameriško državljanstvo. Tretje mesto zaseda Američanka Serena Williams (319). Vse tri igralke so že končale svojo kariero.

Na šestem mestu najdemo nekdanjo Jugoslovanko Moniko Seleš (178), a tudi ona je pozneje prevzela ameriško državljanstvo. Prvo igralko z vzhoda najdemo na 9. mestu, tj. trenutno še aktualna teniška igralka in prva igralka sveta, Poljakinja Iga Świątek (99).

Arina si želi si uspehov tudi pravih na pesku. Do zdaj je osvojila dva turnirja na pesku. Obakrat je zmagala v Madridu. Foto: Reuters

Sabalenka se navaja na pesek

Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka trenutno igra na turnirju v Stuttgartu, kjer je do zdaj igrala trikrat. Vsakokrat se je prebila do finala, na zadnji stopnički pa ji je vedno spodletelo. Petindvajsetletna teniška igralka je v prvem krogu prosta, v drugem krogu pa bo igrala proti Pauli Badosi, svoji zelo dobri prijateljici. "Stuttgart je pravo mesto za začetek sezone na pesku. Počasi se navajam na to podlago. Načeloma rada igram veliko turnirjev pred turnirji za grand slam, zato je dobro, da tukaj začnem," je še povedala Azarenka, ki je med drugim priznala, da zelo rada igra na pesku.

Še danes jo boli tisti poraz

Očitno ima visokorasla teniška igralka, v višino meri 182 centimetrov, tudi letos visoke cilje na največjem peščenem turnirju – na OP Francije. Lani se je v Parizu prebila do polfinala, a potem klonila. Priznava, da jo tisti poraz še vedno boli.

"Lani sem skoraj prišla do finala Roland Garrosa in ta poraz še vedno boli. Ampak sama vedno pravim: 'To ni poraz, ampak lekcija. Mislim, da so izkušnje pomembne in upam, da bom to leto boljša. Če bi se sama znašla v enakem položaju, nikakor ne bi storila enako," je še povedala v Minsku rojena teniška igralka.

Arina Sabalenka je sicer v svoji karieri osvojila 15 turnirjev, od tega je v svojo vitrino pospravila dve lovoriki za grand slam. Obe lovoriki je dosegla v Melbournu na OP Avstralije (2023, 2024).

Arina Sabalenka na turnirju v Miamiju ni bila povsem pri stvari, potem ko je njen nekdanji partner naredil samomor. Foto: Guliverimage

Arina Sabalenka preživlja težke trenutke, potem ko je pred kratkim njen nekdanji partner naredil samomor. Ta nesrečni dogodek se je zgodil tik pred začetkom turnirja v Miamiju. Sabalenka se je vseeno odločila, da bo igrala na turnirju, a je izpadla že v tretjem krogu tekmovanja. Kako ji bo šlo v Nemčiji?

Preberite še: