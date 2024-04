Iga Swiatek na vrhu, med prvo peterico brez sprememb

Teniške igralke so minuli teden nastopale v pokalu Billie Jean King. Slovenke so proti Slovakinjam brez najboljših s svetovne lestvice, Kaje Juvan, ki je na današnji lestvici 130., in Tamare Zidanšek (133.) izgubile dvoboj kvalifikacij za zaključni turnir v Sevilli. Na vrhu lestvice WTA je Poljakinja Iga Swiatek pred Belorusinjo Arino Sabalenka.

V prvi peterici ni sprememb. Igi Swiatek in Arini Sabalenki sledijo še Američanka Coco Gauff, Kazahstanka Jelena Ribakina in Američanka Jessica Pegula.

Tunizijka Ons Jabeur je že minuli teden s šestega nazadovala na deveto mesto in s tem so za eno pozicijo mesta izboljšale Grkinja Maria Sakari (6.), Zheng Qinwen (7.) in Čehinja Marketa Vondroušova (8.). Na repu deseterice je ostala Latvijka Jelena Ostapenko.

Slovenke že nekaj časa nimajo več igralke med najboljšo stoterico. Poleg Juvan in Zidanšek so okrog dvestoterice na lestvici še Polona Hercog (200.), Veronika Erjavec (203.) in Dalila Jakupović (207.).

Dalila Jakupović bo ta teden nastopila med dvojicami na turnirju serije WTA 250 v francoskem Rouenu. Za preboj v glavni del žreba med posameznicami je izgubila v prvem krogu kvalifikacij.

Lestvica WTA (15. april):

1. (1.) Iga Swiatek (Pol) 10835 točk

2. (2.) Arina Sabalenka (Blr) 8045

3. (3.) Cori Gauff (ZDA) 7205

4. (4.) Jelena Ribakina (Kaz) 5848

5. (5.) Jessica Pegula (ZDA) 4870

6. (7.) Maria Sakari (Grč) 4195

7. (8.) Zheng Qinwen (Kit) 3995

8. (9.) Marketa Vondroušova (Češ) 3895

9. (6.) Ons Jabeur (Tun) 3658

10. (10.) Jelena Ostapenko (Lat) 3438

...

130. (129.) Kaja Juvan (Slo) 586

133. (132.) Tamara Zidanšek (Slo) 555

200. (201.) Polona Hercog (Slo) 379

203. (203.) Veronika Erjavec (Slo) 377

207. (207.) Dalila Jakupović (Slo) 370

...