Rafael Nadal se je tekmovalno na peščena igrišča vrnil po 681 dneh, potem ko je leta 2022 osvojil Roland Garros, v torek pa v prvem krogu domačega turnirja ugnal Italijana Flavia Cobollija.

Tokrat na polnem osrednjem igrišču, ki je poimenovano prav po njem, ni bil kos 25-letnemu Avstralcu. Ta je imel tudi v prvem nizu večino časa pobudo, vodil z "breakom" prednosti, naposled pa ga je dobil s 7:5, potem ko je v 11. igri prišel do drugega odvzema servisa v nizu. V drugem je hitro pobegnil 14-kratnemu zmagovalcu Rolanda Garrosa in po uri in 52 minutah potrdil uvrstitev v osmino finala.

Nadal, ki se spogleduje s koncem kariere, je leto 2024 začel z nastopom na turnirju v Brisbanu, a nato zaradi poškodbe odpovedal nastop na OP Avstralije.

Sedemintridesetletnik z Majorke je ob povratku na peščena igrišča v torek zmagal, danes pa je moral priznati premoč četrtemu nosilcu. Foto: Guliverimage

Zmagovalec 20 grand slamov je bil kasneje odsoten zaradi težav s trebušno mišico in kolkom. Večkrat je skušal priti nazaj na turnejo, a je zaradi ponavljajočih se težav in neustrezne pripravljenosti po vrsti odpovedal vse nastope v februarju in marcu ter v Monte Carlu prejšnji teden. Po treh mesecih in pol se je nato le vrnil na turnejo v Barceloni, kjer je doslej zmagal 12-krat.

Sedemintridesetletni zvezdnik tenisa, ki na lestvici zaradi težav v zadnjem letu in pol zaseda šele 644. mesto in na turnirjih igra z zaščitenim rankingom, si je za cilj v morebiti zadnji sezoni v karavani postavil uspešna nastopa na igriščih Rolanda Garrosa v Parizu. Najprej na OP Francije konec maja ter nato še na olimpijskih igrah konec avgusta.

Jakupovićeva v Rouenu napredovala med dvojicami

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je skupaj z Američanko Quinn Gleason napredovala v drugi krog med dvojicami na teniškem turnirju serije WTA 250 v francoskem Rouenu. V prvem krogu sta bili s partnerico boljši od Italijank Angelice Moratelli in Camille Rosatello.

Dalila Jakupović se je z Američanko Quinn Gleason prebila v četrtfinale turnirja dvojic v Rouenu. Foto: Guliverimage

Slovensko-ameriška naveza je slavila z 2:1 v nizih po slabih dveh urah dvoboja. Prvi niz sta dobili Italijanki, sicer tretji nosilki med dvojicami, v drugem pa sta bili Jakupovićeva in Gleasonova boljši po podaljšani igri s 7:6. Slednji sta odločilni, tretji niz dobili z 10:6.

V drugem krogu oziroma četrtfinalu se bosta Jakupović in Gleason merili proti britansko-poljski navezi Samantha Murray/Katarzyna Piter.

ATP 250, München (651.865 evrov): - 2. krog:

Jack Draper (VBr/6) - Rudolf Molleker (Nem) 4:6, 6:1, 6:1 ATP 500, Barcelona (2.938.695 evrov): - 2. krog:

Alejandro Davidovich Fokina (Špa/11) - Tomaš Machač (Češ) brez boja;

Dušan Lajović (Srb) - Ugo Humbert (Fra/6) 6:4, 6:4;

Marco Trungelliti (Arg) - Nicolas Jarry (Čil/9) 7:6 (5), 6:3;

Jordan Thompson (Avs/14) - Jaume Munar (Špa) 6:4, 2:6, 6:4;

Casper Ruud (Nor/3) - Alexandre Muller (Fra) 6:3, 6:4;

Roberto Bautista Agut (Špa) - Andrea Vavassori (Ita) 4:6, 6:3, 6:1;

Alex de Minaur (Avs/4) - Rafael Nadal (Špa) 7:5, 6:1;

Fabian Marozsan (Madž/17) - Luca van Assche (Fra) 6:0, 3:2 predaja; ATP 250, Bukarešta (651.865 evrov): - 2. krog:

Alejandro Tabilo (Čil/4) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:3, 6:4; WTA 500, Stuttgart (867.716 evrov): - 1. krog:

Ons Jabeur (Tun/7) - Jekaterina Aleksandrova (Rus) 2:6, 6:3, 7:6 (1); WTA 250, Rouen (251.257 evrov): - 1. krog:

Martina Trevisan (Ita) - Naomi Osaka (Jap) 6:4, 6:2;

Varvara Gracheva (Fra) - Viktorija Tomova (Bol) 6:2, 3:6, 7:5;

Gabriela Ruse (Rom) - Nao Hibino (Jap) 6:2, 6:1;

Anna Karolina Schmiedlova (Slk) - Diane Parry (Fra) 3:6, 3:1 predaja; - 2. krog:

Magda Linette (Pol) - Natalija Stevanović (Srb) 6:2, 6:1.

