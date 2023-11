Legendarni športnik se po prihodu iz zapora nekaterim rečem samo smeje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boris Becker je v zaporu dobil zelo drago in bolečo življenjsko lekcijo.

Boris Becker je v zaporu dobil zelo drago in bolečo življenjsko lekcijo. Foto: Guliverimage

Zgodba Borisa Beckerja je svetovni javnosti zelo znana. Nemec je moral osem mesecev preživeti v zaporu, potem ko je bil obtožen prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka. Becker je v preteklosti že razkril nekaj zgodb iz časov, ko je bil v zaporu, zdaj pa je za francoski L'Equipe te dneve primerjal s tenisom.

"Ko slišim, da se igralci pritožujejo nad pritiskom na kakšni pomembni tekmi, se samo nasmejem. Ko slišim, da se igralci pritožujejo nad kakovostjo hrane na turnirjih ali da se pritožujejo nad pogoji na treningih, se ravno tako nasmejem. To ni nič v primerjavi z zaporom. Tam prvo in zadnjo noč nisem spal niti sekunde," se spominja tistih dni eden najbolj karizmatičnih teniških igralcev vseh časov.

Prepoznavnost in slava mu v zaporu nista nič pomagali, saj so ga obravnavali kot vse druge zapornike. Foto: Reuters

Dobil je pošteno lekcijo

Še danes najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu je sprva dobil dve leti in pol zaporne kazni, a so ga po osmih mesecih zaradi lepega obnašanja pomilostili in ga v času lanskega božiča izgnali v Nemčijo. Becker namreč še kar nekaj časa ne bo smel priti na Otok.

"Odkril sem, kakšna oseba sem bil nekoč. Dobil sem pošteno lekcijo, zelo drago in zelo bolečo. Nekatere stvari se zgodijo z razlogom in vsa zgodba ima pomembno noto, ki je bila dobra zame, saj sem se iz tega veliko naučil," je razkril šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Prepoznavnost in slava mi nista čisto nič pomagali

A prepoznavnost in slava mu v zaporu nista nič pomagali, saj so ga obravnavali kot vse druge zapornike. "Nihče me ni klical po imenu. Bil sem številka. Tam ste nihče. Nikogar ne zanima, kaj ste bili pred prihodom v zapor," je še povedal danes 55-letni Becker.

Bo kot trener tako uspešen kot pri Novaku Đokoviću? Foto: Guliverimage

Spet se je znašel v trenerskih vodah

Kmalu po prihodu iz zapora je Becker opravljal delo strokovnega komentatorja, kar je počel že pred tem. Še prej se je zelo dobro znašel v trenerski vlogi, saj je nekaj časa več kot uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem.

Pred kratkim je spet prevzel vlogo trenerja. Tokrat trenira Holgerja Runeja, enega največjih talentov na turneji, in po mnenju mnogih je njuno sodelovanje že obrodilo sadove. Šele 20-letni Rune je te dni igral na zaključnem turnirju najboljše osmerice v Torinu, kjer je izpadel po skupinskem delu.

"Moj cilj je, da najdem tisto, kar je najbolje za Holgerja Runeja. Urnik mu mora ustrezati. Če bo igral vsak teden, se bo sčasoma utrudil, zato moram imeti besedo. Kdaj bo en teden treniral, kdaj se bo regeneriral, morda pa bo šel s svojim dekletom za deset dni na morje. To je del načrtovanja, saj sem na koncu tudi jaz soodgovoren za uspeh," je že pred časom o svojem varovancu povedal Becker.

