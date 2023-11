Zakaj Srba ne marajo?

Novak Đoković je še osmič v karieri v roke prejel veliki pokal za skupno prvo mesto na lestvici ATP v sezoni. Ljubitelji tega športa se sprašujejo, kje ima srbski zvezdnik svoje meje. Še vedno ima dovolj motivacije in še vedno ga zanimajo rekordi. Kljub temu pa še zdaleč ni tako priljubljen, kot sta Roger Federer in Rafael Nadal. Zakaj je tako?

Novak Đoković ima v lasti že kar nekaj rekordov, ki jih iz leta v leto dodatno potrjuje, in eden izmed njih je, da je sezono največkrat končal na prvem mestu. Letos mu je to uspelo že osmič. Za njim sta s šestimi tovrstnimi priznanji Američana Pete Sampras in Jimmy Connors, s petimi naslovi pa Rafael Nadal in Roger Federer.

Ali bo Novak Đoković uspel v svoji karieri desetkrat zaključiti sezono kot prvi igralec sveta? Da 100 glasov + 75,76%

Ne 28 glasov + 21,21%

Ne vem 4 glasov + 3,03% Oddanih 132 glasov

Sanje vsakega teniškega igralca

"Seveda je vrhunec sezone leto zaključiti kot najboljši na svetu," je uvodoma povedal eden najboljših igralcev vseh časov. "To so sanje vsakega teniškega igralca in eden najtežjih dosežkov v našem športu. Zmagovati na turnirjih za grand slam in biti svetovna številka 1 verjetno predstavljata vrhunec teniške kariere."

Novak Đoković s svojo ekipo. Foto: AP / Guliverimage

Komaj čaka proslavljanje s svojo ekipo

Ob tem je dejal, da je bilo za vse igralce zelo dolgo leto. Ob tem velikem uspehu ni pozabil svoje ekipe na čelu z legendarnim Hrvatom Goranom Ivaniševićem, ki mu ves čas stoji ob strani. V preteklosti je velikokrat priznal, da se zaveda, da je z njim včasih težko shajati, a če ne bi bil takšen, verjetno ne bi bilo teh uspehov. Že pred dvema letoma je postal najstarejši igralec, ki je na koncu sezone postal prvi igralec sveta, ko je bil star 34 let. Letos je s 36 leti podrl svoj lastni rekord. Vprašanje, kdo bo sploh lahko presegel ta mejnik. "To je ekipni trud, čeprav sam stojim tukaj na igrišču. Komaj čakam, da praznujem z njimi. To je izjemen uspeh in dosežek in na to sem zelo ponosen," je povedal srbski zvezdnik.

Večkrat se na svoj način odzove, če občinstvo ni na njegovi strani. Foto: Reuters

Kljub vsem uspehom pa Novak Đoković nikakor ni tako priljubljen, kot sta na primer Rafael Nadal in Roger Federer. To je namreč velika trojica, ki je več kot desetletje navduševala ljubitelje tenisa. Pri Novaku izstopa njegov balkanski temperament – eni ga zaradi tega obožujejo, drugi pa mu ne prizanašajo.

Večkrat je zaradi svojih izbruhov na igrišču tarča kritik in ne skriva, da ob tem ne ostaja ravnodušen. Tudi z občinstvom, ko mu nekateri žvižgajo, večkrat vzpostavi ciničen odnos. Med drugim smo pred dvema dnevoma lahko videli še enega izmed njegovih izpadov, ko je v trenutku polomil dva loparja. Na koncu se je posul s pepelom, a Novak Đoković takšen je.

Novak Đoković s srbsko zastavo. Foto: Guliverimage

Zato ker prihaja z Balkana?

In kaj je tisto, zaradi česar ljudje Đokovića ne sprejmejo za svojega? Nekateri menijo, da je razlog v tem, da prihaja z Balkana. Drugi so prepričani, da so krivi njegovi starši, ki so se velikokrat vpletali v točke. Morda so mu nekateri zamerili to, da je pred leti oponašal svoje nasprotnike. Še sam Đoković je priznal, da je oponašanje igralcev opustil, ker so ga nekateri čudno gledali. Prav tako pa smo pred leti videli, sploh takrat, ko je bil pod velikim pritiskom, da se je znašal nad pobiralci žogic. Še posebej je znana zgodba iz leta 2015, ko je v četrtfinalu turnirja v Wimbledona pobiralko žogic spravil na rob solz. Pozneje se ji je opravičil.

Novaka Đokovića v torek na zaključnem turnirju v Torinu čaka nov dvoboj. Tokrat mu bo nasproti stal Jannik Sinner.

